DIFERENCIAS ENTRE LA POLÍTICA Y LA SALUD EN ARRECIFES

MÉDICOS LE RECLAMAN MAYORES MEDIDAS DE PREVENCIÓN A LAS AUTORIDADES MUNICIPALES.

En los últimos días se han profundizado las diferencias de criterio entre el sector de la salud y el ala política del Gobierno municipal en Arrecifes.

Un grupo de médicos, encabezados por quienes estarán a cargo de atender eventuales casos de coronavirus, gestionaron reuniones con las más altas autoridades municipales para manifestarles su preocupación en diferentes aspectos.

Estos encuentros se dieron con el propio intendente Javier Olaeta y con el secretario de Gobierno, Sergio Aldazabal.

Entre los planteos que hicieron los profesionales de la salud resaltan la descontrolada actividad comercial en Arrecifes, donde se autorizó a abrir a comercios de casi todos los rubros y que no están permitidos por las disposiciones nacionales. Esto genera un gran movimiento de gente en las calles, que claramente no respeta la cuarentena ni en debido asilamiento.

También se les solicitó más personal auxiliar de la salud, especialmente camilleros. Y explicaron que los necesitan ahora para capacitarlos, ya que si los incorporan ante una supuesta emergencia no serán de utilidad puesto que no sabrán cómo trabajar en medio de una pandemia.

Otro de los temas que se trataron fue la escasez de dosis de un medicamento específico para el tratamiento del COVID-19. Según trascendió, en Arrecifes hay sólo para 41 posibles pacientes infectados. Ante esto, las autoridades habrían responsabilizado al Gobierno nacional por la falta de provisión de esa droga.

Las respuestas del Ejecutivo ante estos temas habrían sido negativas, fundamentalmente argumentando que no tienen dinero para atender estas necesidades. También manifestaron que no cuentan con personal como para controlar la actividad comercial ni el movimiento en las calles. Y que políticamente no son de la idea de hacer multas ni clausurar negocios porque entienden la necesidad de la gente que tiene que trabajar.

Incluso, a las cuatro médicas y un médico designados para recibir los casos de infectados que podrían presentarse, se les manifestó que tampoco existen recursos -por el momento- para pagarles horas extras. Aclarándoles que sí, seguramente, podrán cumplir con eso “más adelante”.

La postura del Municipio sería “esperar”, ya que por el momento no tenemos ningún caso en Arrecifes y no consideran procedente invertir dinero de antemano en prevención si después no tenemos muchos infectados.

Los profesionales de la salud están preocupados y tienen una posición contraria, reclamando prevención. Incluso el mismo director del Hospital, Dr. Santiago Monina, se encuentra del lado de sus colegas y bastante desconforme con “el ala política” de la gestión municipal que integra, ya que él está asumiendo una gran responsabilidad profesional ante la comuidad.

