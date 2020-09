DR. KREPLAK: “NO ES COMÚN VER LA FALTA DE CUIDADOS QUE EXISTE EN ARRECIFES”

El viceministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Dr. Nicolás Kreplak, llegó hoy a Arrecifes para entregar un respirador artificial al Hospital Municipal.

Luego de recorrer las instalaciones de nosocomio local, el Dr. Kreplak habló con Radio Uno (107.1): “Antes de llegar al Hospital hice una recorrida por la ciudad y me llamó la atención la falta de cuidados que observé en Arrecifes. Mucha gente sin barbijos y sin respetar el distanciamiento. Paré en una estación de servicios y había gente tomando café en grupos, sin respetar el distanciamiento, como si la pandemia no existiera. Yo recorro toda la provincia y no es común ver este relajamiento”.

Por otra parte, el Viceministro destacó el trabajo del equipo de salud local: “Se ve que están realizando una gran tarea. El Dr. Mondino está permanentemente en contacto con nosotros y con la Región Sanitaria y lo estamos ayudando en todo lo que está a nuestro alcance. Estuve charlando con los colegas del Hospital de Arrecifes y los noté muy cansados; el esfuerzo que están realizando es muy grande y por eso es necesario que la sociedad los apoye. Todos estamos cansados y no paramos, pero necesitamos un esfuerzo más”.

En ese sentido, el Dr. Kreplak manifestó que “estamos pasando por unos días críticos y claves. En ciudades como Arrecifes necesitamos cortar la cadena de contagios. Yo creo que si nos comprometemos todos, desde el primer vecino hasta el último funcionario, podemos lograrlo”.

Compartí esta noticia

Comentarios

comentarios