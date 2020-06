DURA POLÉMICA POR LA COMPRA DE DOS MÓVILES PARA LA PATRULLA URBANA

Este miércoles el Concejo Deliberante de Arrecifes aprobó por mayoría la compra de dos nuevos móviles para la Patrulla Urbana. Se trata de un pedido de autorización presentado por el Departamento Ejecutivo Municipal, para reemplazar los móviles cedidos a La Matanza, utilizando dinero recibido del Gobierno de la Provincia para la emergencia sanitaria.

Esta compra fue avalada por los nueve votos de Juntos por el Cambio y rechazada por los cinco del Frente de Todos, que tuvieron a Daniel Bolinaga esgrimiendo los mayores cuestionamientos.

“NO VOY A APROBAR UN DESVÍO DE FONDOS”

En su regreso a las sesiones tras un período de licencia, Bolinaga fue muy crítico en este tema: “Cualquier intendente puede comprar los móviles y los vehículos que se le antoje con fondos municipales, sin pedir autorización de nadie. ¿Por qué envía este pedido al Concejo, entonces? Porque sabe claramente que con fondos afectados para la emergencia sanitaria no puede hacerlo. Lo que busca con esto es hacernos cómplices de una ilegalidad a los concejales. Cuando el Tribunal de Cuentas se lo cuestione, el Intendente va a decir que lo autorizó el Concejo Deliberante. Pero no cuenten con mi voto para aprobar lo que es claramente un desvío de fondos, y se me ocurren otros calificativos que prefiero no decir”, disparó el ex tres veces intendente.

Y agregó: “Me llama la atención que no se le haya informado a la comunidad que Arrecifes recibió, durante esta pandemia, más de 21 millones de pesos de aportes no reintegrables del Gobierno bonaerense. Más exactamente 21.230.000 pesos enviados por el gobernador Kicillof para hacerle frente a esta situación, para ser aplicados a la emergencia sanitaria: salud, alimentación, educación, infraestructura… No para la compra de móviles”, detallando uno a uno los cuatro envíos de dinero acompañado por documentación oficial.

“DICEN LO QUE LLEGÓ PERO NO LO QUE NO LLEGÓ”

Martín Reddy le respondió al concejal del Frente de Todos: “Bolinaga dice lo que llegó pero no que no llegó: solamente en abril la Provincia envió 12 millones de pesos menos de lo proyectado por coparticipación, y venimos recibiendo menos desde enero, así que todavía seguimos abajo. Con esta pandemia la Provincia recaudó menos y por ende también giró menos dinero, y la recaudación municipal obviamente también cayó. Ahora, a fin de mes, la Municipalidad debe afrontar un total de 47 millones de pesos para el pago de salarios: 33 millones de sueldos y 14 millones de medio aguinaldo”.

“Además, si no nos hubieran sacado tres móviles para mandar a La Matanza, no necesitaríamos comprar estos dos móviles para la Patrulla Urbana. Y estos nuevos van a ser municipales, así que no nos los podrá sacar nadie. El patrullaje, la seguridad y los controles en los accesos también forman parte de la emergencia sanitaria”, añadió el presidente del bloque oficialista.

“NO SON TRES, ES UNO”

Jorge Eterovich y Flavio De Sciullo también terciaron en la polémica: “Hay que decir la verdad. No son tres patrulleros los que se prestaron. Finalmente perdimos uno solo, porque se enviaron dos (el tercero que se pidió estaba roto) y recuperamos uno. A eso lo dijo el mismo comisario de Arrecifes, el responsable de la seguridad. Incluso es sabido que no nos faltan móviles, nos faltan efectivos para manejarlos. Ahora, si quieren hacer una muestra de patrulleros parados, tipo concesionaria de autos, que lo digan” coincidieron. Y además se sumaron al concepto de Bolinaga de que “esta compra se trata de un claro desvío de fondos”.

