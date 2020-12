EL CONCEJO APROBÓ LA FISCAL E IMPOSITIVA SIN LA OPOSICIÓN

El Concejo Deliberante de Arrecifes sigue atravesando serios conflictos políticos que afectan su normal funcionamiento.

Desde la asunción de los nuevos concejales, en diciembre del año pasado, el oficialismo de Juntos por el Cambio decidió cambiar el horario histórico de las sesiones y pasarlas a la mañana. Esto generó la queja del bloque Frente de Todos debido a que la mayoría de sus integrantes no puede asistir en ese horario por razones laborales. Incluso uno de los ediles de la oposición, Daniel Bolinaga, pidió licencia por ese motivo.

Luego de varios reclamos, en junio se volvió al horario habitual de las 19:30/20:00 y el Concejo volvió a funcionar normalmente, aunque los conflictos continuaron por diferentes temas y la relación entre oficialismo y oposición se rompió totalmente.

Un nuevo capítulo de este enfrentamiento se vivió el viernes, cuando se convocó a sesión extraordinaria para las 11:30. Se trató de una sesión importante puesto que se aprobaba (casi sin estudio y sin ninguna modificación) la Ordenanza Fiscal e Impositiva 2021 enviada por el Departamento Ejecutivo. Esta ordenanza, entre otras cosas, establece los aumentos de tasas municipales para el año próximo.

De los 14 concejales arrecifeños sólo ocho estuvieron presentes: ninguno de la oposición ni Gustavo Picoy, de Juntos por el Cambio.

EL ENOJO DE LA OPOSICIÓN

El Frente de Todos emitió un duro comunicado hablando de “El patoteo a la democracia” y Jorge Eterovich exteriorizó sus quejas en RADIO UNO (107.1):

“Cuando nosotros nos presentamos como candidatos a concejales lo hicimos porque podíamos cumplir con ese compromiso, ya que históricamente el Concejo sesionó de noche. Pero después que asumimos nos cambiaron las reglas del juego. Nos cansamos de hablarlo internamente. El oficialismo sabe que nosotros por la mañana trabajamos y muchas veces no podemos ir a las sesiones. Y para que quede claro: no cobramos sueldo por ser concejales, percibimos una dieta (a la que yo renuncié) por el tiempo que debemos resignar de nuestras tareas particulares, pero no podemos dejar nuestros respectivos trabajos.

Lo hacen a propósito, sin otro motivo que quitarnos la voz. El voto ya no lo tenemos, porque Cambiemos se impone siempre con su propia mayoría sin analizar nada, y ahora también quieren evitar que hablemos”.

El Dr. Eterovich explicó, uno por uno, por qué no pudieron asistir a la sesión de este viernes: “Tana Di Palma tiene que cumplir con su función en el CIC hasta las 13:00, como los últimos cuatro años lo hacía Martín Reddy y por eso sesionaban a la noche. Daniel Bolinaga trabaja en el Registro del Automotor en Junín. Roxana Valdatta es docente y trabaja hasta el mediodía. Y Flavio De Sciullo y yo somos abogados y tenemos audiencias virtuales, que luego de la pandemia se juntan casi todos los días. Y repito: el oficialismo lo sabe perfectamente”.

LA CRISIS CONTINÚA

Así fue que la sesión del viernes se desarrolló sólo con el oficialismo, se aprobó la Ordenanza Fiscal e Impositiva sin debate alguno, y el conflicto continuará este lunes.

Ocurre que para ese día se convocó a una nueva sesión extraordinaria (pedida por el Frente de Todos, por el caso de la empleada Sabina Bravo) nuevamente para las 11:30. Pero paralelamente se llamó también a Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes (deben refrendar la Fiscal e Impositiva) para las 19:30.

“Es otra falta de respeto más. Una nueva forreada, para decirlo claramente. No nos quieren dejar participar, son absolutamente antidemocráticos”, sentenció Eterovich.

No se recuerdan antecedentes en la historia del Concejo que las leyes locales más importantes como el Presupuesto y la Fiscal e Impositiva se aprueben sin la oposición.

