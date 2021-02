El Concejo Deliberante inicia el período de sesiones ordinarias

El lunes 1º de marzo, como es de práctica, el Concejo Deliberante de Arrecifes inaugura su período de sesiones ordinarias 2021.

La sesión de apertura del ciclo legislativo local, denominada Preparatoria, se iniciará a las 20:00 con discursos de los presidentes de bloques e interbloques que componen el Cuerpo.

Serán precedidos por palabras del presidente del Concejo, Francisco ‘Paqui’ Bóveda, cerrando la lista de oradores el intendente Javier Olaeta.

Bóveda habló este jueves en RADIO UNO (107.1) y contó que “van a hacer uso de la palabra también los presidentes de interbloques, a diferencia del año pasado que no lo hicieron. La existencia de interbloques no tenía antecedentes en Arrecifes, era nueva para nosotros, y en 2020 yo cometí el error de no incluirlos en la lista de oradores. Reconozco que me equivoqué y este año, consensuado con la oposición, decidimos que tengan su lugar en los discursos de la sesión preparatoria”.

De acuerdo a ello, hablarán tres concejales de la oposición: Tana Di Palma, Jorge Eterovich y Flavio De Sciullo; y uno del oficialismo, Martín Reddy.

