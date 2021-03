El domingo vota el radicalismo de la provincia

Este domingo los radicales de la provincia de Buenos Aires eligen su conducción partidaria en elecciones internas que se celebrarán entre las 8:00 y las 18:00. En Arrecifes, también se convalidará mediante el voto la única lista que ya conduce el comité local.

Los dos candidatos a presidente de la UCR Bonaerense son el diputado provincial Maximiliano Abad, actualmente oficialismo, y el intendente de San Isidro, Gustavo Posse, quien propone una mayor independencia del PRO dentro del frente Cambiemos.

Abad cuenta con el apoyo del ex vicegobernador de Vidal, Daniel Salvador; mientras que Posse cuenta con el aval del diputado nacional Martín Lousteau, entre las figuras políticas más representativas.

En Arrecifes hay 1665 afiliados a la UCR habilitados para sufragar en el Comité ubicado en Moreno 54 y cada uno de los candidatos cuenta con un principal referente local, ambos integrantes del gabinete de Javier Olaeta.

Mauro Bóveda, secretario de Hacienda, impulsa la lista que encabeza Gustavo Posse, en virtud de ser integrante del espacio que lidera Lousteau.

Javier Braña, secretario de Servicios Públicos, en tanto, trabaja por la candidatura de Maxi Abad dentro de su rol en el oficialismo partidario.

En RADIO UNO (107.1), Bóveda aclaró que “a nivel local no hay internas. Se convalidarán las autoridades del Comité que asumimos en septiembre (no hubo elecciones por la pandemia) y que tengo el honor de presidir. La misma comisión la integra Javier Braña como convencional provincial, así que no tenemos diferencias entre nosotros más allá de que en esta elección cada uno represente a listas diferentes”.

