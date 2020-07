EL PEDIDO DE COLECTIVOS PARA VIÑA TERMINÓ EN CRÍTICAS AL PRESIDENTE

LA INSÓLITA SITUACIÓN SE VIVIÓ EN LA SESIÓN DE ANOCHE DEL CONCEJO, QUE PARECE NO ENTENDER LAS REALES NECESIDADES DE LOS VECINOS.

El Concejo Deliberante de Arrecifes trató anoche un proyecto presentado por el Frente de Todos solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal que se disponga la cobertura del servicio de transporte público de pasajeros desde la ciudad de Arrecifes a la localidad de Viña y viceversa.

Viña se quedó sin ese servicio al prohibirse el transporte de pasajeros interurbano por la pandemia, ya la empresa que cubre el servicio local llega solamente hasta Todd.

Roxana Valdatta explicó que “los vecinos de Viña no tienen cómo llegar a Arrecifes si no cuentan con movilidad propia. Un remis hoy les está cobrando $ 600 por ese trayecto. Tampoco cuentan con un médico en forma permanente y ante cualquier emergencia deben trasladarse a la ciudad. Nuestro distrito está compuesto por Arrecifes, Todd y Viña y todos deben tener los mismos derechos, algo que hoy no ocurre”.

Además, la concejal del Frente de Todos recordó un proyecto que presentaron en 2019 pidiendo que Viña disponga de una trafic para cualquier emergencia, fundamentalmente porque allí reside mucha gente mayor. “En ese momento el concejal Fernando Marino nos dijo que la trafic ya estaba, y la realidad es que nunca estuvo. No era cierto. Y encima quedó en la nada. No se le dio la importancia que debía tener. Si no, ahora ya no estaríamos hablando de esto”.

Pero lejos de buscarle una solución al tema, Marino salió a atacar al Frente de Todos y al presidente Alberto Fernández, en una exposición que no tenía nada que ver con lo que se estaba tratando: “Ya que a ellos les preocupa tanto la gente mayor y piden soluciones mágicas, les recuerdo que el presidente Fernández derogó la movilidad jubilatoria que había implementado el expresidente Mauricio Macri. Y los jubilados hoy están cobrando menos de lo que les corresponde. Entonces, no seamos hipócritas”.

Esto derivó en un sinfín de intercambios sobre las políticas del gobierno nacional anterior y del actual, y todo se desvirtuó con una discusión estéril e insólita. Marino hasta hizo referencia a “las toneladas de piedras que tiraron en el Congreso cuando se estaba aprobando la movilidad jubilatoria”.

¿La solución para la gente de Viña? Deberá seguir esperando hasta que los concejales dejen de “chicanearse” y atacarse entre ellos; mientras tanto deberán seguir pagando $ 600 para llegar a Arrecifes. El proyecto fue enviado a comisión.

Compartí esta noticia

Comentarios

comentarios