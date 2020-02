EL SINDICATO RECLAMA A LA MUNICIPALIDAD POR EL CORTE DE OBRA SOCIAL A TRABAJADORES

El Sindicato de Trabajadores Municipales de Arrecifes presentó el viernes una nota dirigida al Intendente y otra al Concejo Deliberante reclamando por el corte de la obra social a los empleados que revisten el carácter de contratados.

“Es la segunda vez que dejan sin mutual a los trabajadores. El año pasado estuvieron sin cobertura por el término de seis meses”, explicó Juan José Maury, secretario general del gremio en Radio Uno (107.1).

“Es un hecho muy grave porque se juega con la salud de los empleados y de sus familias. No los pusieron en el listado que deben elevar a IOMA, aunque sí se lo están descontando del sueldo; lo vimos en los recibos”, añadió.

“Esto no se trata de un error. Es claramente una actitud intencionada. Es la segunda vez que nos pasa. Ni al Intendente ni a los concejales les importa la salud de la gente, porque desde el Concejo Deliberante tampoco me respondieron nada”, disparó Maury.

Consultado sobre si habló con Javier Olaeta, el titular del gremio municipal sorprendió: “Hace meses que no me atiende. La verdad es que no sé que le pasa porque siempre tuvimos un buen diálogo, respetuoso, él defendiendo sus intereses y yo los de los trabajadores. Pero parece que ya no le interesa más hablar conmigo. Quizás esté muy ocupado, pero yo también tengo mis ocupaciones; no puedo ir a sentarme dos horas en la Municipalidad a esperarlo sin saber si se va a dignar a atenderme o no”.

“Voy a esperar hasta mañana a ver si tenemos una respuesta y si no intimaré por las vías legales. La gente no puede estar sin obra social, no tienen derecho a hacer eso. Es un tema muy sensible. Y como suspenden a un empleado porque consideran que barrió mal una calle, voy a pedir que suspendan al responsable de dejar sin cobertura de salud a los trabajadores”, cerró Maury.

Desde la Municipalidad se informó a Radio Uno (107.1) que esta mañana estaban reunidos con Asesoría Letrada y el Departamento de Personal analizando el caso y que mañana ofrecerían un informe sobre la situación.

