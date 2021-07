Espert desembarca con lista propia en Arrecifes

El titular de la Unión del Centro Democrático en provincia de Buenos Aires, Hugo Bontempo, confirmó que el economista y ex candidato a presidente José Luis Espert competirá en las elecciones legislativas del año que viene con el apoyo de ese espacio político.

En el armado de la Segunda Sección Electoral, referentes de ese espacio habrían convencido a Oscar Darío Zaffaroni para que encabece la lista de candidatos a concejales en Arrecifes. El martillero y empresario inmobiliario también tiene la máxima responsabilidad en la confección de la lista y conducción de la campaña.

Zaffaroni adelantó a este diario que “aún no hay nada confirmado pero no nos desagrada el desafío. Estamos reuniéndonos en un grupo de vecinos que no estuvo en ninguna función, que no necesitamos de la política y que queremos aportar nuestra experiencia. Lo que buscamos es que los chicos dejen de buscar hacerse la nacionalidad española o italiana y se enorgullezcan de tener la argentina”.

Otro de los nombres que suena dentro de este grupo que apoyaría a Espert es el del empresario Carlos Boyadjian.

