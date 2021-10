José Luis Espert y Carolina Píparo, principales candidatos a diputados nacionales por la fuerza Avanza Libertad, visitaron nuestra ciudad el domingo por la tarde.

En la sede de la UCD Arrecifes, ubicada en Francia 44, ofrecieron una conferencia de prensa junto a los integrantes de la lista que encabeza Oscar Zaffaroni postulándose para el Concejo Deliberante.

El encuentro con el periodismo local tuvo una característica no muy habitual: Espert y Píparo le brindaron a los medios todo el tiempo que necesitó; incluso fue la propia prensa quien puso fin a la conferencia mientras el economista invitaba a recibir más preguntas.

Espert reiteró en nuestra ciudad los conceptos que viene sosteniendo en campaña: “A nosotros no nos van a encontrar dobles mensajes. Pueden darnos vuelta por donde quiera que siempre vamos a sostener lo mismo, y de frente”.

El líder de Avanza Libertad en la provincia de Buenos Aires se encargó de resaltar especialmente “la elección que hicieron nuestros candidatos en Arrecifes en las PASO; fue una de las mejores de la provincia. Estamos orgullosos de Oscar Zaffaroni y de todo su grupo por el gran trabajo que vienen realizando y que sin dudas vamos a mejorar el 14 de noviembre”.

Tras la conferencia, los candidatos visitaron la Fiesta del Automovilismo en el Circuito Costanero, donde estuvieron dialogando con la gente.

LOS CONCEPTOS MÁS DESTACADOS DE ESPERT

“Al presidente Alberto Fernández vamos a pedirle el juicio político y su destitución. Su pésimo manejo de la pandemia lo hace responsable de la muerte de decenas de miles de argentinos. Alguna vez en la política argentina los funcionarios tienen que pagar por las cagadas que se mandan”.

“Creer que Diego Santilli puede ser oposición al kirchnerismo es un chiste. Es peronista y luego de simular pelearse en televisión se junta a tomar café con ellos. Al kirchnerismo hay que eliminarlo, pero con una oposición seria y contundente; y créanme que somos la única real”.

“Hay que eliminar tasas e impuestos municipales, provinciales y nacionales que para lo único que sirven es para robarle plata a la gente. También hay que eliminar las retenciones al campo. ¿Cómo se financia el Estado, entonces? Bajando los gastos de la política: echando a ñoquis (no a los trabajadores del Estado que cumplen bien su labor), dejando de regalar cosas por un voto, eliminando asesores que no hacen nada y terminando con la corrupción. Sólo con eso se equilibran las cuentas”.

“Los sindicatos son uno de los grandes males de este país. Le meten la mano en el bolsillo al trabajador sacándole dinero mensualmente de su salario con servicios que no prestan. Hay que mejorar los salarios y darles ese dinero que descuentan los sindicatos a los trabajadores. Y que sean éstos quienes elijan que servicio de salud contratar, dónde invertir para su jubilación, con quién contratar su seguro y hasta que sus familias decidan qué hacer ante un fallecimiento y no un gremio que también les saca plata por eso”.

“En el debate en TN no hicieron firmar el compromiso de participación primero y después pusieron las reglas. Es algo muy raro. Yo ya había firmado y lo que firmo, lo cumplo; pero no me permitieron debatir mano a mano ni con Victoria Tolosa Paz ni con Santilli, que parecían los Pimpinela discutiendo pavadas. Tuve que hacerlo con Nicolás Del Caño, quien realmente da risa, no está bien de la cabeza. Así es muy difícil salir de una grieta que les resulta funcional a muchos”.

“Yo soy de Pergamino y con mis hermanos tenemos campo. A mí nadie me puede venir a hablar del campo. Fuimos los únicos que nos manifestamos abiertamente a favor del sector y vamos a proponer eliminar las retenciones que se le aplican”.

Píparo: “Yo integré Cambiemos hasta hace muy poco (es diputada provincial por esa fuerza hasta el 10 de diciembre) y sé que no son oposición al kirchnerismo que defiende delincuentes. Los pocos que nos quisimos enfrentar verdaderamente a ellos, quedamos fuera de esa supuesta oposición”.





Compartí esta nota

Comentarios

comentarios