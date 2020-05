“Estamos analizando darle más actividad a nuestra economía sin poner en riesgo la salud”

José Tenorio, coordinador del operativo de prevención de coronavirus en Arrecifes, habló de la “necesidad de trabajar, pero siempre con absoluta responsabilidad”.

En Radio Uno (107.1), el Dr. José María Tenorio, designado por el intendente Javier Olaeta para comandar las acciones relacionadas con la emergencia sanitaria, se refirió a los pasos a seguir en los próximos días en nuestro distrito.

“Venimos manejándonos con suma cautela y siempre día a día. Hasta ahora no hemos tenido casos positivos pero eso no significa que nos relajemos ni mucho menos. Siempre tenemos como absoluta prioridad el cuidado de la salud de los arrecifeños, pero entendemos que después de casi dos meses de aislamiento hay mucha gente cada vez más complicada”, sostuvo.

En ese sentido, agregó que “la actividad laboral no puede seguir detenida porque hay vecinos que ya no tienen sustento económico, y comercios y empresas que van a tener que cerrar definitivamente si no les permitimos trabajar responsablemente. Ninguna comunidad puede sostenerse sin movimiento económico. Por eso permitimos la apertura de actividades en forma controlada, respetando a rajatablas los horarios y las medidas de sanidad. Hasta el momento, tanto los comerciantes como los clientes lo vienen haciendo muy a conciencia”.

El abogado y jefe de la OMIC añadió que “estudiamos con nuestros especialistas médicos y con el Intendente algunos pedidos que presentamos ante el Gobierno de la Provincia para reactivar la economía. Estamos a la espera de la respuesta”. Y reconoció particularmente que “una de las actividades que más nos preocupa es la textil. Este sector representa una importante cantidad de fuentes de trabajo en Arrecifes”.

Respecto de las estaciones de servicios, otro rubro muy complicado económicamente, Tenorio aseguró que “lo evaluamos, pero por el momento no vamos a ampliar el horario de atención de las estaciones. Es muy importante mantenernos en estas franjas horarias autorizadas porque después de las 16:00 la gente ya no tiene excusas para andar por la calle. Sabemos que el virus no tiene horarios, pero nos sirve para minimizar movimiento de personas y lo que pudiera significar un riesgo de transmisión comunitaria”.

Por otra parte, adelantó que “el domingo 10 termina esta etapa de cuarentena. Veremos lo que anuncia el presidente de la Nación y en base a eso evaluaremos los pasos a seguir. Hasta el domingo no habrá cambios, a menos que nos llegue antes la respuesta del Gobierno bonaerense a nuestros pedidos”.

