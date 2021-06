Eterovich: “Les pregunté a qué bolsillo fue el cordón cuneta que falta en Avenida Molina y nadie respondió nada”

(VIDEO) El concejal Jorge Eterovich visitó este jueves los estudios de RADIO UNO (107.1), luego de otra fuerte sesión del Concejo Deliberante en la que se denunció corrupción en la obra pública municipal, más precisamente en el cordón cuneta realizado en Avenida Molina, al forzarse de parte del oficialismo la aprobación sobre tablas de un nuevo convenio para una obra de similares características, sin estudio previo.

Allí edil del Frente Renovador-Frente de Todos, como el resto de sus compañeros de la oposición, fue muy duro al sugerir que los “muchos metros cúbicos de hormigón que faltan han ido a parar al bolsillo de algún funcionario”.

-Es grave lo que dijiste en el Concejo…

-No es grave lo que dije. Lo que es grave es lo que ocurrió. Y se los dije a los concejales oficialistas, con todas las letras y en la cara, y ninguno me respondió nada. Tres veces les pregunté a qué bolsillo fue a parar el hormigón que falta en el cordón cuneta de Avenida Molina, porque Reddy salió siempre contestando sobre otra cosa.

La verdad que los concejales del oficialismo me sorprenden día a día, cuando pienso que de ellos ya no me puede sorprender nada. Pero si a mí me tratan de ladrón en la cara, no paro de responder hasta que no demostrarte que no lo soy. ¡Cómo me voy a quedar callado! Creo que cualquiera que tenga la conciencia limpia haría lo mismo. Bueno, ellos no: se quedaron callados.

-¿Por qué se llega a esta denuncia pública que hiciste en la sesión del miércoles?

-Porque Juntos por el Cambio volvió a actuar de la misma manera oscura en que lo hace siempre, especialmente cuando hay manejo de dinero de por medio, como lo hicieron con las becas entre tantas otras cosas.

Presentaron fuera de término un convenio para construir 14 cuadras de cordón cuneta, por un monto aproximado de 13 millones de pesos que manda el Gobierno de la Provincia y que encima gestionamos nosotros, aprovechando para Arrecifes que somos del mismo espacio político. Además, esos fondos llegan porque el gobernador Kicillof siempre dijo -y lo demuestra con hechos- que distribuye los fondos equitativamente entre todos los municipios, no importa por qué partido estén conducidos, algo que no ocurrió nunca con María Eugenia Vidal.

Pero no pudimos acceder al proyecto completo. Un día antes lo mandaron por mail y en la misma sesión lo completaron con el listado de calles que decidieron hacer. Por eso pedimos pasarlo a comisión para estudiarlo y luego aprobarlo, por supuesto. Obviamente que estamos de acuerdo con todo lo que sea obra pública para los vecinos. Pero no nos permitieron ni analizar el proyecto completo. Tampoco nos opusimos a tratarlo, porque nosotros no somos igual que ellos, cuando se niegan a tratar proyectos que presentamos fuera de término. Siempre apelamos al diálogo, pero con Cambiemos no se puede; reitero, especialmente cuando hay dinero de por medio.

-Por eso hiciste referencia a la obra de cordón cuneta de la Avenida Molina…

-Exactamente, para que no pase lo mismo con esta obra que viene. Y porque un concejal de ellos, que luego públicamente no lo quiso decir porque estaban las cámaras, fue el que puso como ejemplo la corrupción que hubo en la obra de la Molina. Sí, uno mismo de ellos lo dijo, y lo escucharon todos, incluso los periodistas que estaban en es momento.

Y lo puse como ejemplo porque no es algo que yo estoy inventando o es una cuestión de interpretación. Es algo que puede comprobar cualquier vecino que vaya al fondo de la Molina, en la parte posterior del predio de Borrell. Ahí se puede observar cómo en 200 metros de una propiedad que es todo paredón, hicieron 16 bajadas de garage. ¡Sobre un paredón, donde no hay ni va a haber garage! Son muchos metros cúbicos de hormigón que faltan de una obra que se presupuestó sin esas bajadas. Ellos dicen que la obra le mejora la vida a los vecinos. Yo digo que esa obra, así hecha, con $ 1.500.000 que faltan de material, más que a los vecinos beneficia a algún vecino funcionario municipal en su economía.

Acá faltan $ 1.500.000 que ningún concejal de Juntos por el Cambio me pudo decir dónde están, cuando se los pregunté en la cara en la sesión pública del Concejo Deliberante. Precisamente anoche aprobaron una obra similar por $ 13.000.000 que manda el gobernador por gestión nuestra, sin darnos la posibilidad de estudiar el convenio. No queremos que pase lo mismo. No queremos que haya corrupción en la obra pública. Por eso también apoyamos el proyecto de transparencia que presentó Gustavo Picoy y que sus mismos compañeros de bloque no quieren aprobar. Publicado por Jorge Eterovich en Jueves, 24 de junio de 2021

-Es llamativo que anta tamaña afirmación no te hayan respondido nada…

-Es que no me pueden responder nada porque saben que lo que digo es verdad; si -retiero- lo reconoció un mismo concejal de ellos. Pero son así: están preparados para actuar públicamente de una manera, haciéndose los señores impecables, y luego en privado son de otra manera. Yo soy igual y hablo igual en todos lados, porque no tengo nada que esconder. Y si a mí me tratás de chorro, no me parás más.

Entonces tenemos que terminar con esta mentira de que son personas honestas, ya que por acción, omisión o complicidad no lo son. Todos sabemos que muchos de ellos llegaron a la gestión municipal con una mano atrás y otra adelante y hoy han incrementado sus patrimonios de una manera obscena. ¿Cómo puede ser que una persona en 30 años de actividad privada no pudo progresar y en cuatro años de funcionario municipal esté lleno de plata? La obra pública es el mejor caldo de cultivo para la corrupción.

-En un momento, mientras estabas hablando, Reddy te dijo que presenten la denuncia en la Fiscalía…

-Sí, siempre nos corren con eso. Pero no podemos estar denunciando ante la Justicia cada tema que debatimos. ¿Para qué somos concejales, entonces? Entre otras cosas, nuestra obligación es controlar al Ejecutivo y es lo que pretendemos hacer y ellos no nos dejan. Fíjense qué llamativo es que Gustavo Picoy, concejal del oficialismo, presentó un proyecto de transparencia de la obra pública y sus mismos compañeros se niegan a aprobarlo. ¿Hace falta decir más?

Pero que me vuelvan a decir que vayamos a denunciar a la Fiscalía. Si lo hacen, en la próxima sesión pido un cuarto intermedio y llamo ahí mismo al ayudante fiscal. Ya nos lo dijeron con lo de las becas, los denunciamos y los procesaron. ¿Otra vez quieren pasar por eso? Y bueno, si insisten tendrán que volver a pasar.

