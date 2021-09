Anoche se celebró la última sesión del Concejo Deliberante de Arrecifes previa a las PASO del domingo. Y se especulaba sobre las intervenciones de tres concejales que encabezan sus respectivas listas: el presidente del Cuerpo, Paqui Bóveda (Juntos-UCR), Fernando Bouvier (Juntos-PRO) y Tana Di Palma (Frente para la Victoria).

Sin embargo los dos representantes de Cambiemos que van a internas no asistieron a la sesión, sin motivo justificado.

Desde que se lanzó como cadidato, Bouvier faltó a las dos sesiones que se realizaron. En tanto Bóveda decidió no ir pocas horas antes. “A mí me avisaron a las 19:00 que debía presidir la sesión que se iniciaba a las 20:00. No tuve tiempo prepararme ni prepararla como corresponde para conducirla. Es una falta de respeto”, dijo Daniel Bolinaga, vicepresidente primero que debió ocupar el lugar de Paqui.

El que se despachó respecto de estas inasistencias fue Jorge Eterovich, del bloque Frente de Todos/Frente Renovador. Previo al inicio de la sesión, ya en público y en el recinto, y luego en diálogo con este diario, consideró que “Bóveda y Bouvier no respetan al Concejo Deliberante, no nos respetan a nosotros ni respetan a los vecinos a los que les están pidiendo que los voten nuevamente. Lo de hoy es una clara muestra de cómo actuaron en todos estos años y lo siguen haciendo. Faltan porque tienen ganas y porque tienen miedo de debatir. Les importa más que puedan quedar mal a pocos días de las elecciones y que vuelva a quedar en evidencia que no están capacitados para las bancas que ocupan. Los temas que preocupan a los vecinos, no les interesan”.

Y agregó: “Hoy estuvieron recorriendo todos los medios, así que no tenían ninguna imposibilidad de venir y cumplir con sus funciones. Pero tienen miedo de afrontar su responsabilidad. Y encima salen a pedir nuevamente el voto, para reelegir. En el caso de Bouvier es peor, ya que lleva seis años como concejal, le quedan dos más y se presenta de nuevo. Un hecho insólito y hasta ilegal, ya que no se puede ocupar un cargo electivo por más de ocho años y si renueva, va a acumular diez”.

Otro de los ausentes fue Gustavo Picoy, dejando al bloque oficialista con seis concejales, justo uno más que la oposición para no perder las votaciones.

