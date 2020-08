FUERTE RECLAMO DE LA OPOSICIÓN EN EL CONCEJO: “PAGUEN LAS BECAS”

Un proyecto presentado por Jorge Eterovich derivó en un duro debate sobre distintos aspectos del sistema educativo en la noche de este miércoles en el Concejo Deliberante de Arrecifes.

La propuesta del concejal del interbloque Frente de Todos fue la creación en el ámbito de la Municipalidad de Arrecifes del Programa de Capacitación Docente en el uso de Herramientas Tecnológicas, sobre el que se explayó y pidió su pase a comisión “para que se lo estudie y se le hagan las modificaciones que consideren convenientes”.

Fue la observación del edil Fernando Bouvier (Juntos por el Cambio) la que encendió la chispa que desató un duro cruces de discursos, cuando entre otras cosas consideró que el proyecto “nos falta al respeto a los docentes, que estamos debidamente capacitados para el uso de las herramientas tecnológicas con las que venimos dando clases en esta cuarentena”.

Luego de pedir disculpas si Bouvier lo tomó como una falta de respeto, ya que el proyecto está lejos de eso, Eterovich arremetió: “Una falta de respeto a la educación y a los estudiantes es que los concejales de Cambiemos avalen el no pago de las becas en Arrecifes. Y no faltan el respeto de palabra, lo hacen de hecho porque no pagan lo que les corresponde a los estudiantes y no cumplen con la ordenanza. Paguen las becas y después hablen”.

Martín Reddy, presidente del bloque oficialista, salió en defensa de sus compañeros y criticó el tono de Eterovich: “Ya estamos acostumbrados a recibir este tipo de agravios, levantando el tono, descalificando. Nuestro bloque no es responsable del pago de las becas; existe una comisión que la integran también concejales de la oposición”.

Esta última referencia derivó en la participación de Roxana Valdatta en el debate. La concejal del Frente de Todos recogió el guante: “La concejal de la oposición que integra la Comisión de Becas soy yo, y aprovecho para aclarar la lamentable situación a la que nos quieren llevar. Pretenden decir que las becas no se pagan porque yo no firmo, y me han amedrentado con eso. Yo avalé con mi firma el pago de las becas de este año y ya deberían haberlo hecho, desde marzo y retroactivo a febrero. Bueno, por la pandemia no lo hicieron, podemos entenderlo. Pero ya está todo autorizado, definido y firmado para que la Municipalidad las pague. El oficialismo quiere obligarme a avalar con mi firma todas las becas que pagaron en 2019, cuando yo no participé en esa selección porque asumí el 10 de diciembre. Paguen las becas, que la educación nunca paró y los estudiantes siguieron teniendo gastos todos estos meses”.

Flavio De Sciullo también disparó con dureza: “Es increíble cómo les gusta hacerse las víctimas a los concejales oficialistas. Acá nadie los agravia, simplemente se les dice la verdad. No son buenos por hablar bajito, porque a la concejal Valdatta la presionaron por todos los medios y la quisieron hacer avalar cosas que no corresponde, tanto concejales como integrantes del Departamento Ejecutivos. Paguen las becas, no den más vueltas”.

