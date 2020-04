GONZALO PERALTA ES EL NUEVO GERENTE DE ANSES

El ex precandidato a intendente de Arrecifes por el Frente de Todos, Gonzalo Peralta, fue designado gerente de la oficina de ANSES de nuestra ciudad.

“La confirmación me llegó vía mail el miércoles”, contó Peralta en la mañana de Radio Uno (107.1). “Ya hablé con los cinco empleados que trabajan en la oficina, que venía funcionando muy bien y es una gran ventaja para mí. Por suerte contamos con un plantel de gente con mucho conocimiento”, destacó.

“Me toca asumir en medio de una situación atípica por lo que todos sabemos del aislamiento social, preventivo y obligatorio. De hecho, si bien se sigue trabajando, las oficinas están cerradas al público. Las consultas que nos llegan las vamos evacuando a través de las redes. Quienes lo necesiten pueden hacerlo a través de mi Face personal”, informó Gonzalo.

“Reconozco y tengo muy en claro que mi designación es política, ya que no soy un empleado de carrera de ANSES. Soy muy consciente de ello, por lo que también sé que tengo que respaldarme en el personal que viene trabajando. Lo que pido es que no se prejuzgue, que se me evalúe por el resultado. No tengo dudas de que haremos un gran trabajo porque siempre pensamos en ayudar, en favorecer a los vecinos y vecinas de Arrecifes acercándoles las herramientas para que puedan acceder sus derechos”, aceptó Peralta, de extensa militancia en La Cámpora pese a su juventud.

En lo personal, siendo su primera experiencia ocupando un importante cargo público, consideró que “creo que es un premio a la militancia, a un constante trabajo por los derechos de los vecinos que desde hace años realizamos junto con mis compañeros. Es una enorme responsabilidad y un orgullo para mí, y mi compromiso es no defraudar a quienes han confiado en mí y a la comunidad de Arrecifes”.

Compartí esta noticia

Comentarios

comentarios