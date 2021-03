Grave desconocimiento del Concejo en proyecto por la vacunación contra el Covid

Entre otras falencias, no saben ni el nombre del director de la Región Sanitaria IV, a quien lo dirigen mencionándolo por su apodo en lugar de su apellido. Roza el papelón.

Como muchas otras veces varios concejales de Arrecifes han demostrado un gran desconocimiento de cuestiones políticas, públicas y sociales de la comunidad a la que representan, esta vez llamó la atención que caigan en tantas falencias todos y en un solo proyecto.

Esta grave muestra de ignorancia de distintos aspectos de la campaña de vacunación más grande de la historia del país, se dio en la noche de este miércoles durante el tratamiento en sesión pública del “Proyecto de Resolución presentado por integrantes del Honorable Cuerpo solicitando diversos informes vinculados al Plan de Vacunación estratégico nacional, gratuito y voluntario Covid-19”, tal como se lo presentó.

Con la lectura del mismo de parte del secretario del Cuerpo, un auténtico papelón se dio al mencionar a uno de los funcionarios al que se dirige este proyecto, el director de la Región Sanitaria IV del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, como “Dr. Walter Catata”. El nombre del médico en cuestión es Walter Martínez; “Catata” es el apodo. Puede tratarse de un hecho menor, pero es una gran muestra de que 14 concejales tomaron la elaboración de este proyecto con tanta liviandad que ninguno se ocupó de saber cómo se llama la persona a la que le piden datos.

Por otra parte, incluyen también a Gonzalo Peralta como uno de los coordinadores en Arrecifes del Plan Provincial de Vacunación, cuando Peralta no es coordinador de nada. Lo es solamente Martín Tamassi.

También, entre otras cosas, piden a la Secretaría de Salud municipal, a los “coordinadores del Plan de Vacunación” y al “Dr. Catata”, que se informe la previsión de la cantidad de vacunas que van a llegar a Arrecifes en los próximos meses.

Es sabido que la falta de provisión de vacunas es un problema mundial, que afecta a todos los países producto de que la demanda es inmensamente mayor a las posibilidades de fabricación. De hecho, más de 130 naciones del planeta no han recibido ni una dosis de la vacuna contra el Covid, aunque ya las tengan compradas. Pero a esto parece que tampoco lo saben los concejales de Arrecifes y pretenden, por ejemplo, que lo que no sabe el mundo lo sepa Arrecifes.

Martín Reddy, presidente del bloque de concejales oficialista, le puso el broche a este cúmulo de desconocimiento de quienes son nuestros representantes, argumentando que vio “por las redes sociales que hay muchos vecinos conocidos que se han vacunado siendo que son menores, y que en los comentarios se preguntan por qué una persona menor sí, una mayor no, o por qué a unas le ponen la rusa y a otra, la china”.

Estas dudas pueden ser lógicas en vecinos que no se informan (ni tienen la obligación de hacerlo, quizás), pero no en concejales que -como mínimo- deberían leer lo básico sobre los temas que tratan y legislan. Se presentaron, fueron elegidos y asumieron para aportar soluciones y claridad a nuestra comunidad; no para sumar confusión basándose sólo en “redes sociales” y evidenciar una alarmante muestra de desconocimiento y liviandad en la elaboración de proyectos que nos comprometen a todos los ciudadanos.

