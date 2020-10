GRAVES ACUSACIONES DE CONCEJALES DEL FRENTE DE TODOS SIN RESPUESTAS DE CAMBIEMOS

En la noche de este miércoles se desarrolló la 13ª sesión ordinaria de 2020 del Concejo Deliberante de Arrecifes, con nuevas duras acusaciones del Frente de Todos hacia el oficialismo de Juntos por el Cambio, que en esta oportunidad no tuvieron respuestas a excepción de un solo punto.

Previo al inicio del tratamiento del Orden del Día fue Jorge Eterovich quien pidió la palabra y se refirió a la denuncia de violencia laboral presentada por la trabajadora Sabina Bravo contra el presidente del Concejo Deliberante. Y fue precisamente a Francisco “Paqui” Bóveda a quien se dirigió Eterovich:

“Deje de hacerse la víctima y de mirar para abajo mientras le hablo. Y deje de seguir ejerciendo violencia contra la trabajadora del Concejo recorriendo las radios, llorando y desviando el tema, ignorando absolutamente la situación de la víctima y culpándome a mí. Yo también tengo familia y también me pongo mal cuando usted me injuria de esa manera, pero no ando llorando”, dijo el concejal del Frente de Todos-Frente Renovador, entre otras cosas.

Y continuó: “Pero lo más grave es que llegó a este Concejo Deliberante una resolución del Juez de Paz de Arrecifes sobre el caso y usted la está desconociendo. Tanto que usted pedía que se expidiera la Justicia, ya se está expidiendo y usted la ignora, porque no le es favorable. Esa medida del juez Muñoz ordena que se comunique al resto de los concejales y usted no lo hizo. Está desconociendo una resolución judicial y eso es muy grave”.

Paqui Bóveda no respondió ni una palabra. Ante ello, más tarde y ante una intervención de Martín Reddy, Eterovich le preguntó a él (presidente del bloque de Juntos por el Cambio) qué pensaba Reddy tampoco contestó.

DE SCIULLO CONTRA LA COMISIÓN DE GÉNERO Y DIVERSIDAD

Luego fue Flavio De Sciullo, integrante de otro de los interbloques de la oposición, quien apuntó contra “las concejales María Rosa Corral y Carolina Cruzzetti, presidenta e integrante de la Comisión de Género y Diversidad de este Concejo, quienes también estuvieron en un programa de radio descalificando la denuncia de nuestra compañera de trabajo diciendo que se trataba de un reclamo salarial que se había desvirtuado. Ni siquiera trataron el tema en esa Comisión, en la que se autoproclamaron para presidirla”.

El Dr. De Sciullo fue más allá: “Tampoco nos olvidemos que se hicieron las desentendidas con la denuncia sobre violencia de género contra el administrador del Hogar de Ancianos, que es un funcionario municipal. ¿O sea que si la violencia no ocurre dentro de este Concejo no existe? Realmente me da vergüenza su inacción”.

Ni las concejales Corral ni Cruzzetti tampoco se dieron por aludidas.

ACUSACIONES POR EL HOGAR DE ANCIANOS

Una nueva arremetida de la oposición llegó al tratar un proyecto de Juntos por el Cambio pidiendo la adhesión a la Ley Nº 13.844 de creación del Consejo Provincial de Adultos Mayores. Sobre este tema De Sciullo, Eterovich y Tana Di Palma coincidieron en que “el oficialismo tiene un doble discurso. Se hacen los preocupados por los abuelos pidiendo la adhesión a esta ley cuando el Hogar de Ancianos no tiene un director y existen denuncias sobre maltratos a abuelos, entre otras cosas”. Y De Sciullo agregó: “Tampoco nos olvidemos que hace un tiempo murieron cinco abuelos juntos en el Hogar y nunca se aclaró nada”.

LA INTERVENCIÓN DE REDDY

Martín Reddy fue el único que hizo uso de la palabra ante las acusaciones de la oposición pero no por los temas señalados Intervino ante la crítica de Eterovich por “haber aprobado entre gallos y medianoche, sobre tablas, un presupuesto de 21 millones de este Concejo Deliberante para 2020, aprovechando que nosotros no estábamos”.

El presidente del bloque oficialista se respaldó en la legalidad de lo actuado en la convocatoria y aprobación de dicho presupuesto, ya que tenía como fecha límite el 30 de septiembre.

Del resto, de todo el resto que es muy grave, Cambiemos hizo un ruidoso silencio.

