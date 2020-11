GRAVES DENUNCIAS CONTRA CAMBIEMOS POR IRREGULARIDADES EN BECAS A ESTUDIANTES

EN EL CONCEJO DELIBERANTE, EL FRENTE DE TODOS ENUMERÓ DETALLES Y HABLÓ DE CORRUPCIÓN. GUSTAVO PICOY APOYÓ LA POSTURA DE LA OPOSICIÓN DE INVESTIGAR LOS EXPEDIENTES.

(Video) En la sesión del Concejo Deliberante de Arrecifes de este miércoles se profundizaron y ampliaron las denuncias contra funcionario municipales y concejales de Juntos por el Cambio por el irregular otorgamiento de muchas de las becas a estudiantes terciarios y universitarios que cursan fuera de nuestra ciudad.

El tema había surgido en la sesión anterior, el 28 de octubre, y derivó en el pedido de licencia hasta fin de año de la concejal Carolina Cruzzetti, presidenta de la comisión interna de Cultura y Educación del Cuerpo y secretaria de la Comisión de Becas. Cruzzetti es apuntada por la oposición como una de las responsables de los hechos que califican de corrupción, junto con la directora municipal de Cultura y Educación y presidenta de la Comisión de Becas, Stella Arzuaga.

SERIAS DENUNCIAS

A su turno, hicieron uso de la palabra en la sesión los concejales del Frente de Todos Flavio De Sciullo, Daniel Bolinaga, Roxana Valdatta y Jorge Eterovich, con detalles y mostrando documentación para respaldar sus denuncias, que aseguraron presentarán en la Justicia. “Comprobamos irregularidades en, al menos, 44 becas, y todas relacionadas con el oficialismo”, afirmaron.

La exposición fue extensísima y se puede observar en el video que acompaña esta nota. Pero en resumen, las irregularidades puestas en evidencia son las siguientes:

-Becas otorgadas a familiares directos de concejales y funcionarios municipales con grupos familiares de alto poder adquisitivo.

-Becas entregadas a familiares de concejales que no son de Arrecifes y residen en otra ciudad.

-Becas otorgadas a estudiantes (siempre familiares de funcionarios de Cambiemos) que muestran claramente en sus redes sociales que no las necesitan. Mostraron como ejemplo fotos de ellos en Disney, el Caribe, Europa, con departamentos de su propiedad en las ciudades donde cursan, etcétera.

-Becas entregadas a estudiantes ya recibidos -y que las siguen cobrando- y a otros que ni siquiera estudian.

-Becas que están cobrando concejales suplentes y que actualmente trabajan en la Municipalidad.

-Como contrapartida, también denunciaron que negaron u ocultaron pedidos de jóvenes que sí reunían las condiciones de percibir en su grupo familiar ingresos mínimos a cuatro salarios mínimo, vital y móvil.

-Maniobras premeditadas del oficialismo para tratar de ocultar las irregularidades. Por ejemplo:

| Al enterarse de “que habían sido descubiertos”, como manifestó la oposición, eliminaron dos artículos de la ordenanza de becas sobre los ingresos económicos que debía demostrar el grupo familiar de los estudiantes beneficiados.

| Alteración de los listados de becados, mezclando intencionadamente los de 2019 y 2020 para evitar algunas responsabilidades “de evidente favoritismo a familiares”.

| Falsificación de actas de la Comisión de Becas, que la concejal Valdatta mostró en el recinto.

SORPRESIVA POSTURA DE PICOY

Del bloque Juntos por el Cambio, el único que hizo referencia a estas irregularidades fue Gustavo Picoy. Y no para defender a los concejales y funcionarios de su partido sino, contrariamente, para cuestionar el sistema de adjudicación de las becas:

“Es cierto que renuncié a la presidencia de la Comisión de Cultura y Educación, como dijo el concejal Bolinaga. Lo hice porque no consideraba que mi firma sea necesaria (ya estaba la de la concejal Cruzzetti, cuando se pide una por bloque) y porque no estoy de acuerdo con el sistema de otorgamiento de becas. Apoyo rotundamente el proyecto del Frente de Todos y tenemos que ponernos a trabajar mañana mismo en revisar todos los expedientes. Las becas no están cumpliendo en muchos casos con el objetivo de ayudar a los estudiantes que tienen méritos y limitaciones económicas, como cuando fueron creadas durante el último año de la gestión del Dr. Angelini y en la gestión de Bolinaga, donde no había objeciones.

Debemos corregir esto en forma urgente para que la sociedad no siga pensando, con toda razón, que estamos en política para obtener beneficios para nosotros. Y a los que están en el poder y quieren imponerlo, haciendo abuso del mismo, recordarles que esto les dura cuatro u ocho años, nada más. Mírennos a Bolinaga y a mí, que después de ser intendentes estamos nuevamente sentados en una banca en el Concejo Deliberante”.

