Juntos por el Cambio acusa de “utilización partidaria” de la campaña de vacunación

Luego de que se diera a conocer que el Frente de Todos utiliza unidades básicas para brindar información y asistencia sobre la campaña de vacunación contra el coronavirus, funcionarios bonaerenses de Juntos por el Cambio decidieron repudiar esta medida que, entienden, es una utilización partidaria de la pandemia.

“Estamos atravesando un momento muy delicado y buscando continuamente acuerdos que nos permitan salir adelante y seguir haciéndole frente al Covid-19. Desde nuestro rol como intendentes, funcionarios, diputados, senadores, concejales y dirigentes estamos comprometidos con proteger a nuestra comunidad a través de las instituciones públicas que hoy nos toca liderar y de manera cooperativa con las que nos rodean”, señaló en un comunicado la alianza a nivel provincial.

En ese sentido, aseguraron que no comparten “el uso político, partidario y militante de la campaña de vacunación contra el Covid-19 que llevan adelante algunos dirigentes del Frente de Todos, en un proceso que debería ser pura y exclusivamente de responsabilidad estatal en sus tres niveles de gobierno: nacional, provincial y municipal”.

“En los últimos días hemos observado convocatorias y difusión de materiales digitales, gráficos y colocación de mesas partidarias en algunos municipios de la provincia, con tono militante y en nombre del Frente de Todos y de políticos que forman parte de sus agrupaciones internas. Esto contradice el espíritu de una campaña de vacunación que debe ser institucional, una política de estado sin banderías partidarias y gestionada por personal idóneo”, añadieron.

Asimismo, consideraron que “los tres niveles del Estado cuentan con las herramientas necesarias para acompañar a las familias que no tienen acceso a la información necesaria. En este esquema, los partidos políticos deben cumplir otro rol en la democracia argentina, y no debemos confundir el trabajo que realiza el Estado con la militancia política. Consideramos una falta de respeto a la institucionalidad las declaraciones que hizo el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, apoyando abiertamente este tipo de acciones. No sólo son graves porque atentan contra el rol de las instituciones, sino que también generan confusión en una sociedad en la que es de extrema necesidad llevar claridad y buena información sobre el tema vacunas”.

“No vamos a mirar para otro lado ante situaciones como esta porque desnaturalizan el sentido y el objetivo del plan de vacunación. De más está decir que nuestro compromiso es con cada vecino de nuestros distritos, y nos van a encontrar en todo momento dispuestos a trabajar codo a codo con la Provincia y la Nación para ponerle fin a esta situación inesperada”, concluyeron.

Compartí esta nota

Comentarios

comentarios