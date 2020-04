KICILLOF: “ME REUNIRÉ CON INTENDENTES PARA VER CASO POR CASO”

EL GOBERNADOR DIJO QUE SE PUEDEN ANALIZAR EN PARTICULAR SITUACIONES COMO LA DE ARRECIFES, QUE NO TIENE POSITIVOS DE CORONAVIRUS.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, habló con este medio en la mañana de hoy y dio su visión sobre la situación de la pandemia en territorio bonaerense.

“Tenemos realidades diferentes como las tiene la provincia en general. Los distritos del conurbano son similares a la ciudad de Buenos Aires y muy distintos de los municipios chicos de la provincia interior. Y éstos, a su vez, no muestran la misma situación que las ciudades grandes”, resumió.

“Esta tarde me reuniré con intendentes del Gran Buenos Aires, los que componen el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires). Para mí es una región común con la Capital Federal, tanto en la economía como en los servicios, en la actividad laboral y también en la salud. La realidad no cambia cruzando la General Paz o el Riachuelo. En ese cordón tenemos que ser más firmes con el cumplimiento del aislamiento, aunque primero escucharé a los intendentes y a todo mi equipo de salud e infectólogos”, contó el Gobernador.

“Seguramente decretaremos la obligación de utilizar tapabocas en todo el territorio provincial. No barbijos sanitarios, ya que éstos escasean y deben ser reservados para los profesionales de la salud”, anticipó.

“Esta semana también me reuniré con el resto de los intendentes, por etapas. Y no me parece mal analizar cada caso en particular. En ciudades como Arrecifes, por ejemplo, donde no hay ningún positivo de coronavirus hasta el momento, se puede charlar con el intendente la eventualidad de autorizar alguna actividad en forma controlada. Aclaro que siempre va a ser priorizando la salud de los habitantes, porque es falsa esa disyuntiva e priorizar la salud o la economía. Hoy claramente la economía está afectada, pero si hubiéramos tenido más contagios o muertos, tampoco se hubiera podido desarrollar normalmente. Quizás estaríamos peor”, refirió puntualmente Kicillof.

“Hay que se muy cuidadoso y estudioso de las medidas a adoptar. Y si habilitamos alguna actividad específica en algunas ciudades puntuales, hacerlo con prudencia, con la posibilidad de volver atrás si vemos que el resultado no es el esperado”, concluyó.

