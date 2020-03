LA MUNICIPALIDAD DISPUSO EL CIERRE DE TODOS LOS COMERCIOS A LAS 20:00

LA MEDIDA ALCANZA INCLUSO A LOS QUE ESTÁN AUTORIZADOS POR EL DECRETO PRESIDENCIAL

Comunicado municipal:

La Municipalidad de Arrecifes informa que, atento el aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional, todo aquel comercio que exceptúa el decreto deberá cerrar sus puertas a las 20:00 horas. Solo podrán funcionar luego de ese horario las farmacias de turno, los servicios de delivery y agencias de remises.

Recordamos que el “aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional” no establece horarios porque el riesgo de coronavirus no tiene ninguna relación con los horarios. En cambio, permanecen abiertos comercios no autorizados.

