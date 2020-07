“LA SAMPEDRINA OPERADA EN EL HOSPITAL ERA PARTICULAR Y NO DE URGENCIA”

ASÍ LO ASEGURARON LOS CONCEJALES JORGE ETEROVICH Y DANIEL BOLINAGA EN LA SESIÓN DE ESTE MIÉRCOLES.

La polémica generada por la intervención quirúrgica de una paciente de San Pedro en el Hospital de Arrecifes durante la cuarentena, continuó luego de la sesión extraordinaria del Concejo Deliberante celebrada el pasado viernes para tratar ese tema por iniciativa del Frente de Todos.

Este miércoles, en sesión ordinaria, Jorge Eterovich cuestionó la veracidad de los argumentos del oficialismo, asegurando que se actuó como corresponde en el Hospital, utilizando declaraciones públicas del propio representante legal de la Asociación de Profesionales del Hospital de Arrecifes, Dr. Darío Izquierdo:

“Luego de escuchar al representante legal de la APHA quedó claro que es todo lo contrario a lo que afirman: se trató de una paciente particular de la médica que la atendió y no se trató de una urgencia, ya que afirmó que se le realizó el análisis de Covid-19, Y todos sabemos que ese resultado demora como mínimo un día. Además, el concejal Reddy señaló que entró a Arrecifes con el permiso correspondiente, que también sabemos demora como mínimo dos horas obtenerlo.

Y por otra parte, además de poner en riesgo a una comunidad interviniendo en nuestro Hospital a una persona proveniente de una ciudad con circulación comunitaria de coronavirus, el asesor legal de la APHA aseguró también que se trataba de una paciente de la médica que la atendió. ¿Y quién estaba justo de guardia cuando esta mujer vino “de urgencia” a Arrecifes? La doctora que la atiende. O sea que para operarla tuvo que abandonar la guardia, otra cosa que está prohibida. Por un momento, entonces, nos quedamos sin médico de guardia en el Hospital porque estaba operando a una paciente particular y de otra ciudad.

Lo que queremos es determinar lo que está bien y lo que está mal. Y si se va a seguir actuando así en el Hospital de Arrecifes”, manifestó Eterovich, quien además rechazó el comunicado de la APHA repudiando a los concejales firmantes de ese proyecto.

Daniel Bolinaga coincidió con Eterovich y además criticó ese comunicado sosteniendo que “es injurioso, mentiroso, además de faltarnos el respeto como concejales. Ellos mismos están poniendo en riesgo a sus propios compañeros trabajadores del Hospital. Y el mismo representante legal de la APHA reconoció que la paciente le dijo a la médica: ‘yo voy adonde vos estés’. Es una paciente particular y no era una urgencia, quedó claro. Parece que no estén tomando de tontos”.

