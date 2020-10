LA TITULAR DE PAMI ARRECIFES SE REUNIÓ CON LUANA VOLNOVICH

A días de haber asumido la titularidad en la agencia PAMI de Arrecifes, Paula Etcheto se reunió con la directora ejecutiva del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, Luana Volnovich.

El encuentro fue este martes, en Pergamino, en el marco de la inauguración del nuevo edificio de la agencia de la vecina ciudad.

La máxima autoridad de PAMI a nivel nacional se puso a entera disposición de Etcheto y, por su intermedio, de los jubilados de nuestra ciudad, por los que se comprometieron a trabajar en conjunto.

“Por supuesto que recibir el incondicional apoyo de Luana es valiosísimo, no sólo para mí sino para los jubilados de Arrecifes. Su mensaje es simple y contundente: dignificarlos, darles la importancia que merecen. A esos mayores hay que hacerles saber que no están solos y que no son un problema, que nosotros tenemos la obligación y el compromiso de asistirlos. En ese camino dejaremos todo nuestro esfuerzo. Por suerte me encontré con un maravilloso equipo de personas en la agencia de Arrecifes, del que seguramente aprenderé mucho”, consideró Paula Etcheto.

