LAS BECAS A ESTUDIANTES COMENZARÁN A PAGARSE EN AGOSTO

LO ASEGURÓ LA DIRECTORA DE CULTURA Y EDUCACIÓN, STELLA ARZUAGA. SE IRÁN ABONANDO RETROACTIVAS A FEBRERO.

La directora de Cultura y Educación de la Municipalidad de Arrecifes, Stella Arzuaga, habló este viernes en Radio Uno (107.1) sobre las becas a estudiantes terciarios y universitarios que cursan fuera nuestra ciudad y que en 2020 aún no empezaron a abonarse.

“Cuando este año empezamos a trabajar con el Intendente en las becas obviamente no sabíamos que iba a aparecer la pandemia y lo que trajo aparejado en cuando a la actividad de todos. En ese momento Javier Olaeta dispuso aumentar en 500 pesos la ayuda mensual, llevándola a $ 3.500, que no es una gran cosa pero sí es un alivio para la economía de los estudiantes y sus familias. Eran 350 becas que no pudieron comenzar a pagarse porque resultó imposible hacer la presentación y evaluación de todos los casos en Acción Social”, arrancó contando Arzuaga, también presidenta de la Comisión Municipal de Becas.

“Las becas no son universales sino que tienen distintos requisitos para ser otorgadas. Entre ellos la condición socioeconómica de los alumnos. A esta constatacion la realizan las asistentes sociales que trabajan en Acción Social y la pandemia las llevó a atender situaciones más urgentes. Además, impidió que convocáramos a tantos estudiantes a presentarse en Acción Social durante el aislamiento. Todo esto atrasó el pago de las mismas, pero los fondos están reservados y se van a abonar como dicta la ordenanza: retroactivas a febrero”, añadió la directora de Cultura.

“En julio trabajaremos en este proceso previo y en agosto comenzarán a pagarse las becas. Serán $ 3.500 mensuales a 350 estudiantes. En agosto se abonarán dos meses juntos: $ 7.000 y los meses siguientes se irá pagando el retroactivo hasta el final del ciclo lectivo para completar los meses que no fueron abonados”, aseguró Stella Arzuaga.

Para finalizar, confirmó que el jueves 2 de julio, en el Centro Cultural, se reunirá la Comisión Municipal de Becas, con los integrantes de la Comisión de Educación del Concejo Deliberante, para trabajar también sobre la ordenanza que requiere algunas modificaciones. “De ninguna manera les quiero imponer nada a los concejales (como se sugirió en la última sesión); simplemente la ordenanza requiere ciertas actualizaciones que el Intendente entiende deben ser atendidas. Ya me reuní dos veces con los concejales integrantes de esa comisión y estuvimos de acuerdo en ello; pero en definitiva el Concejo Deliberante es el responsable de legislar”.

