LOS GIMNASIOS DE ARRECIFES TENDRÁN UNA AYUDA ECONÓMICA

La Municipalidad de Arrecifes comunicó esta mañana que: “Atento a las dificultades del sector deportivo y recreativo en el contexto de las restricciones de actividades por la pandemia COVID-19, se informa que la Municipalidad de Arrecifes ha dispuesto la entrega de una importante ayuda económica a más de 15 gimnasios y actividades afines”.

En RADIO UNO (107.1), el director de Deportes, Cristhian Davini, manifestó que “sabemos que con esta ayuda no solucionamos nada, porque lo que ellos necesitan es trabajar, pero al menos el Intendente hizo un esfuerzo para tratar de compensarles algo de todo lo que vienen perdiendo. Se les va a entregar $ 15.000 a cada uno de los gimnasios que cuentan con habilitación municipal y estamos hablando también con los que no están habilitados. Estos fondos salen de las arcas del Municipio, no provienen de ningún subsidio ni ayuda provincial”.

