Marcos Di Palma: “En el peronismo de Arrecifes hay más caciques que indios”

Marcos Di Palma habló en la mañana de este miércoles en RADIO UNO (107.1), momentos antes de reunirse con Alberto Fernández y Máximo Kirchner en Baradero, junto a otros diputados bonaerenses de la zona.

El legislador provincial arrecifeño, entre otras cosas, se refirió a la actualidad del peronismo local, a la que calificó como “complicada”.

Marcos sostuvo que “el oficialismo de Arrecifes tiene la habilidad de dividirnos y nosotros ayudamos a eso. Tenemos cinco representantes en el Concejo Deliberante divididos en cuatro bloques: vamos en una lista juntos y cuando somos electos, cada uno agarra para su lado”.

“En el peronismo local hay más caciques que indios. Todos quieren ser intendentes. Tendríamos que elegir cinco o seis intendentes en cada elección para que estén todos contentos. Hasta que no cambiemos ese individualismo, no nos irá bien”, lanzó a modo de autocrítica.

“Sinceramente, yo no estoy demasiado empapado de lo que ocurre políticamente en mi ciudad porque estoy permanentemente viajando por toda la provincia. No me meto con la gestión del intendente Olaeta porque no me corresponde y porque quiero que le vaya bien. Al contrario: las pocas veces que me lo han solicitado he colaborado. Pero no veo a los concejales de mi partido muy preocupados en las cuestiones que no se están haciendo bien y son de dominio público”, añadió Di Palma.

Y cerró considerando que “si las distintas vertientes peronistas no nos unimos detrás de un proyecto común, serio y responsable para Arrecifes, dejando de lado el individualismo y las aspiraciones personales, no podemos pretender mejorar la realidad de nuestra ciudad. La muestra de lo que hay que hacer la dieron Alberto Fernández, Cristina Kirchner, Sergio Massa y todos los que sumaron fuerzas a nivel nacional para gobernar la Argentina; pero parece que en nuestra ciudad no aprendemos”.

