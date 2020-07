MAURY: “ESTE GOBIERNO ES MUY SOBERBIO”

El secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales, Juan José Maury, habló esta mañana en Radio Uno (107.1) sobre la nota presentada pidiendo una recomposición salarial para los empleados a los que representa.

No es habitual que estas gestiones paritarias se realicen tan formalmente, por nota en Mesa de Entradas del Palacio Municipal, ya que comúnmente se negocia mediante el diálogo, a lo que Maury respondió:

“Es verdad, pero no nos queda otra alternativa porque el intendente no me atiende el teléfono. Y tampoco es que estamos solicitando un aumento ahora sino que reiteramos el pedido que hicimos hace casi cinco meses, en febrero, y nunca nos contestaron nada. Este gobierno municipal es muy soberbio, ignora a los trabajadores”.

El titular del gremio, visiblemente molesto, expresó que “durante esta pandemia acompañamos siempre al Ejecutivo. Los empleados fueron siempre a trabajar y entendimos la difícil situación, por eso es que dejamos pasar un tiempo más que razonable para volver a reclamar. En marzo se renuevan las paritarias, pero parece que el Intendente se olvidó. El último aumento que recibimos fue un 10% en diciembre, cuando las cosas siguieron aumentando y los trabajadores tienen que comer, tienen necesidades también. Pero repito: a esta gente que gobierna Arrecifes no le importa nada”.

-Claro que es entendible la situación de los trabajadores, pero también es cierto que la recaudación cayó mucho, tanto a nivel municipal como provincial y nacional, lo que provocó que Arrecifes reciba mucho menos dinero en concepto de coparticipación.

-Eso es cierto y lo entendemos, por eso digo que esperamos un tiempo prudencial. Pero también es verdad que la Municipalidad recibió más de 21 millones de pesos de ayuda del Gobierno de la Provincia que no tiene que devolver. Además de un crédito que pidió Olaeta. Entonces plata hay; lo que hagan con ella, no sé.

-La semana pasada, el Intendente manifestó en esta misma radio que vos hablabas con el secretario de Gobierno, que es lo mismo que hablar con él.

-Es que ahora ya ni Aldazabal me atiende. La última vez que hablé con él fue hace 15 días por un problema en el Corralón.

Olaeta no me responde ni los mensajes. Si no quiere hablar más conmigo que me lo diga y listo. Pero le guste o no, yo represento a los trabajadores municipales y él les debe un respeto. No a mí, sino a los que todos los días sostienen la Municipalidad con su esfuerzo. Pero la soberbia que tiene no lo deja ver eso ni otras muchas cosas que están pasando en Arrecifes.

-¿Cuáles son los pasos a seguir ahora, en la negociación de este aumento?

-Esperaremos esta semana a ver si nos responden. Y si no, la semana próxima nos volveremos a reunir a ver qué actitud deciden adoptar los trabajadores. Reitero: estamos acompañando el momento sin ningún tipo de problemas, porque entendemos la situación, pero ya es imperioso que ellos entiendan a los trabajadores y se acuerden que tienen necesidades porque ya no pueden más.

