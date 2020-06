NO DERIVARÁN A ARRECIFES A PACIENTES CON CORONAVIRUS

Ante versiones que indicaban que ciudades como Arrecifes podrían llegar a recibir pacientes contagiados con Covid-19 de otras localidades, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollán, lo descartó de plano.

“La posibilidad de que hospitales provinciales reciban a pacientes de otros distritos es una hipótesis eventual. Se analizará en caso de saturación de camas de terapia intensiva especialmente en el AMBA, la zona más crítica de contagios. Hoy estamos aproximadamente en el 50% de camas ocupadas y se está trabajando para que el sistema de salud no colapse”, explicó el Dr. Gollan.

Pero específicamente respecto del tema de Arrecifes, el ministro le aclaró a este diario: “Llegado el caso, si en un hospital no hay lugar y en otro sobran camas, seguramente se derivará. No vamos a dejar a ningún paciente sin atender. Es una cuestión lógica. Es como cuando pacientes del interior bonaerense requieren de traslados a centros de mayor complejidad en el Gran Buenos Aires o en La Plata; no se le niega el traslado a nadie. Pero en el caso de esta pandemia estamos hablando de la red de hospitales provinciales; no es la situación de Arrecifes, que tiene un hospital municipal y es manejado por el intendente, no por nosotros”.

