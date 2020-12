“NO EXISTEN DISTINCIONES POLÍTICAS EN LA DISTRIBUCIÓN DE LA VACUNA NI EN NADA”

El Dr. Walter Martínez, director de la Región Sanitaria IV del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, habló en RADIO UNO (107.1):

“No sé qué se dijo en Arrecifes ni me corresponde opinar de eso, pero no existe la comunicación por fax en nuestro Ministerio. A Arrecifes van a llegar 450 dosis de la vacuna Sputnik como a todos los municipios donde aún nos falta entregarlas, sin distinción alguna de política partidaria. No nos fijamos en eso”.

El médico se encargó de despejar todo tipo de dudas al respecto: “Nadie en la provincia de Bueno Aires puede decir que este Ministerio hace algún tipo de diferencias por color político. Hay ciudades del mismo partido que el Gobernador, por ejemplo, que aún no recibieron la vacuna, como San Andrés de Giles, y otras a cargo de la oposición, como Rojas, que sí la recibieron, por poner ejemplos de nuestra región”.

Y amplió: “Muestra de ello es que Arrecifes ha sido particularmente beneficiado respecto de otras ciudades durante esta pandemia. De hecho, fue el único municipio visitado personalmente por el viceministro de Salud, Nicolás Kreplak; recibió respiradores, camas mecánicas para terapia intensiva y todo insumo que nos han solicitado. Lo mismo que ayuda económica. Siempre trabajamos bien con las autoridades de Salud de Arrecifes, como con las de todos los municipios. Que la gente se quede tranquila por eso”.

Sobre la fecha en que Arrecifes recibirá la vacuna Sputnik, Martínez prefirió ser cauteloso: “Sería imprudente de mi parte arriesgar un día específico, ya que no depende de nosotros. Arrecifes está en la segunda etapa de entregas, como Hospital Municipal, y dentro de la logística de Correo Argentino, que es el encargado de la distribución. Estimamos que podría ser la próxima semana para ser aplicada al personal de salud de Terapia Intensiva como primera medida, por la información que tenemos”.

