María Julia Marincovich y María Inés Álvarez visitaron este jueves los estudios de RADIO UNO (107.1) en calidad de precandidatas a consejeras escolares por Juntos-PRO, el espacio político que encabeza Fernando Bouvier como primer candidato a concejal.

María Julia es inspectora de nivel secundario y María Inés, de Psicología. Álvarez explicó lo que abarca su cargo, que al igual que el de su compañera es el máximo en la carrera docente: “Tengo a mi cargo la supervisión de los equipos de orientación escolar de todas las escuelas, en todos los niveles, y de los tres CEC, Centros Educativos Complementarios. Por lo tanto tengo conocimiento de las instituciones de los distintos niveles, ya que mi labor atraviesa, acompaña y orienta trayectorias pedagógicas y convivencia en situaciones de alta vulnerabilidad, desde el nivel inicial hasta el adulto. En lo privado, también ejerzo la psicopedagogía clínica, en consultorio, por lo que estoy relacionada con la educación y también con la salud”.

Marincovich se refirió al aspecto político de estas PASO, en las que Juntos va a internas con el oficialismo local: “Nuestro espacio decidió presentar dos candidatos a diputados nacionales: Diego Santilli, a quien nosotros apoyamos, y Facudo Manes, por la UCR. Esa es la única razón de las internas. Pero también sirven para darle la oportunidad a la gente de que elija la lista que cree mejor preparada en Arrecifes para competir en las elecciones generales de noviembre. Toda competencia es sana, es buena; no buscamos el resultado en sí sino la conformación del mejor equipo. Sea cual sea el resultado, desde el 13 de septiembre vamos a estar trabajando todos juntos con la UCR; no tengo dudas de eso”.

Las candidatas a consejeras escolares coincidieron en que “es imperioso en la educación trabajar articuladamente con todos los sectores que la componen, ya que el sistema educativo está muy diversificado. Está compuesto por la Jefatura Distrital, el Consejo Escolar, la Secretaría de Asuntos Docentes. inspectores de distintas áreas y niveles, Dirección de Cultura y Educación Municipal. Hay que trabajar en equipo y en forma colaborativa. Creemos que el Consejo Escolar debe ahondar más en la labor que tiene en la intersectorialidad, en mesas de trabajo que tengan que ver con educación, que es la educación formal y la no formal, que también existe. Es debatir cómo optimizar los recursos económicos que llegan del Fondo Educativo a la Municipalidad, el Fondo Compensador o las líneas que bajan desde los ministerios, pensar la educación para Arrecifes también en primera infancia, en adultos mayores y educación no formal. Si uno piensa en Fondo Educativo, es para igualar oportunidades, pero a eso lo maneja el Intendente y consideramos que debería articularse más, discutirse más. Hay que establecer un orden de prioridades”.

“No vemos que la educación en Arrecifes sea una prioridad, en muchos aspectos. En nuestra opinión personal no es el eje principal. Tenemos que pensar y ejecutar una estrategia como ciudad para desarrollarse a futuro, tanto económicamente como socioculturalmente. Tenemos que brindarles a los chicos más y mejores oportunidades. Creemos que hay mucho por hacer y no pasa por una cuestión económica, fundamentalmente en ofertas de educación superior, que prácticamente no las tenemos. Tampoco los chicos tienen un ámbito de desempeño para volver después de sacrificarse estudiando mucho en otras ciudades, los que tienen la suerte de poder hacerlo. Si bien las políticas educativas bajan del Gobierno bonaerense, la provincia es muy compleja y cada localidad es diferente, debiendo adaptarse a sus necesidades, a su realidad. Localmente se puede hacer mucho, depende de cada municipio”, analizaron.

“Creemos firmemente en que a los chicos hay que darles igualdad de oportunidades, especialmente en sus primeros años de formación educativa. Lamentablemente hoy no todos tienen las mismas posibilidades y oportunidades de desarrollo educativo y hay que trabajar mucho sobre eso”, enfatizaron.

Respecto de la actualidad, reconocieron que “desde el año pasado la situación de pandemia alteró todo y cambió muchas cosas. Sin presencialidad tuvimos que aprender también nosotras mismas, casi a la par de los alumnos y los padres. Destacamos la labor de las escuelas: equipo directivo y docentes, que son los que están al frente y siempre dan la cara ante alumnos y familias. Nuestro trabajo es más silencioso y no visible: acompañando y asesorando”.

