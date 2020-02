Olaeta: “El responsable de la seguridad soy yo”

El concejal Eterovich pidió que se cite urgente al secretario de Seguridad por los robos reiterados en Arrecifes. El Intendente dijo que Aldazabal no está y que el responsable es él.

En la mañana de este lunes, al finalizar la sesión extraordinaria del Concejo Deliberante, Jorge Eterovich pidió la palabra para hacer una moción relacionada con la seguridad, tema que no se trató en el orden del día.

El concejal del interbloque Frente de Todos hizo un repaso por los últimos numerosos delitos contra la propiedad en Arrecifes y sostuvo que es urgente ocuparse. Por ello pidió que se cite para ese mismo día a la tarde o este martes a la mañana al secretario de Seguridad Pública, Dr. Sergio Aldazabal, entre otras cosas “para saber qué está pasando con la policía, cómo se está trabajando, porque la inseguridad es alarmante y no podemos esperar más”.

El presidente del bloque Cambiemos, Martín Reddy, intentó evitar que se convoque a Aldazabal (“no está”, sostuvo por lo bajo) proponiendo que se envíe una nota al Intendente para que éste envíe al Concejo a quien considere conveniente, y además citar a las autoridades policiales.

Pero su postura no prosperó y se acordó que se ejecute la de Eterovich.

No obstante, no se citó a nadie y el presidente del Concejo, Paqui Bóveda, completó el tratamiento del tema junto con el propio Intendente hoy por radio. En la GEN, Javier Olaeta explicó que “Aldazabal no está, se encuentra de vacaciones. El responsable de la seguridad en Arrecifes soy yo y voy a recibir a los concejales en mi despacho”. Bóveda respaldó la posición del jefe comunal cambiando lo resuelto por el Concejo: “Hoy presentamos una nota en la Municipalidad pidiendo que el Intendente nos reciba para conocer todo lo que se está haciendo en materia de seguridad. Y agregó: “Espero que vayan todos los concejales”.

Luego, ante una pregunta de los colegas de GEN, Paqui consideró que el Concejo está funcionando “con bastantes palos en la rueda”.

