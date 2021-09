El intendente Javier Olaeta visitó este jueves los estudios de RADIO UNO (107.1) y se mostró “muy conforme y feliz” con los resultados obtenidos en las últimas PASO.

El mandatario arrecifeño reconoció que “solos, con la UCR, no esperaba ganarle al Frente de Todos unido, ya que nosotros fuimos divididos, a internas con el otro espacio de Juntos, que representaba a Diego Santilli. Sin embargo, ganamos las elecciones primarias”.

Respecto de si cree la suma de los votos de Juntos no se va a mantener en las generales de noviembre, como ha ocurrido en internas de otros partidos, Olaeta consideró: “Yo no hago ese análisis. Al contrario, creo que vamos a sacar más votos que esa suma. En noviembre vamos a superar los 8 mil”, pronosticó.

Recordamos que su lista, la que encabezó Paqui Bóveda, consiguió 4524 sufragios y la del PRO, liderada por Fernando Bouvier, 3291. Esto hace una suma para Juntos de 7815 votos.

-Teniendo en cuenta que en campaña ustedes sostuvieron que las PASO eran un plebiscito de la gestión municipal y que él único candidato que representaba a tu gestión era Bóveda, y tu lista obtuvo el 29%, ¿no analizás que quizás el 71% de los arrecifeños no votó a tu gestión?

-No, para nada. No lo leo así y está demostrado en PASO anteriores donde hemos ido a internas. Los votantes optaron por Facundo Manes o por Santilli, pero juntos sumamos casi el 50%. ¡Hay que sacarlo, eh! En 2015, cuando fuimos a una interna durísima con Gustavo Picoy (nadie nos daba chances), la ganamos y después en las generales reunimos aún más votos que los nuestros y los de Picoy juntos en las PASO. Dos años antes, cuando yo iba como candidato a concejal y competí con Sebastián Reigosa, prácticamente lo mismo… Bah, con Reigosa en las generales no conseguimos sumar más.

Olaeta, además, destacó el rendimiento de las restantes fuerzas políticas en las PASO:

“Tana Di Palma hizo una buena elección; si no, fíjense cómo le fue al Frente de Todos en otras ciudades de la zona, en la provincia y a nivel nacional en general. Lo de Oscar Zaffaroni también fue muy bueno: hay que reunir más de mil votos en su primera participación y con gente nueva, armándose apenas un mes antes. Lo de Reigosa también fue bueno y ni hablar lo de Bouvier”.

Acerca de si le surge algún replanteo a su gestión tras las PASO, el Intendente fue contundente:

“No. El pueblo nos dio su apoyo una vez más y estoy totalmente agradecido. Tenemos que seguir por este camino y tratando de cumplir con lo que aún nos fata hacer. He visto que reclaman por obras incumplidas, ¡y por supuesto que nos faltan! Algunas no se han podido hacer, otras se han iniciado y esperamos terminarlas y a otras las empezaremos y podrá finalizarlas quién nos suceda en la Municipalidad, como lo hemos hecho nosotros con las obras que encontramos sin terminar y las continuamos. Estamos con mucha fuerza para encarar estos dos años y monedas que nos quedan de gestión, fundamentalmente esperanzados por la gran elección que hizo Juntos en todo el país”.

