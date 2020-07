OLAETA: “ME TIENEN SIN CUIDADO LAS CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN”

El intendente Javier Olaeta visitó este martes los estudios de Radio Uno (107.1) y dejó varias definiciones importantes.

En una entrevista de casi dos horas, el jefe comunal de Arrecifes recorrió numerosos aspectos de su gestión y de la actualidad:

EL CORONAVIRUS

“Haber llegado a Fase 5 de la cuarentena es mérito de todos: del arduo trabajo de los integrantes del Gabinete y de los empleados municipales y también de los vecinos, que se vienen comportando con mucha responsabilidad. Y así tenemos que seguir, estamos en la etapa más importante, la de seguir siendo responsables para no perder lo que hemos logrado, como le ha pasado a ciudades vecinas. Lamentablemente tenemos que decirles “no” a algunas personas que hace 100 días que no trabajan y entendemos su situación, pero la salud está sobre todas las cosas. Es como decirle “no” a un hijo; primero se enoja pero después entiende que uno se lo dice por su bien”.

LAS CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

“Las críticas que viene haciendo la oposición en los últimos tiempos me tienen sin cuidado. Nosotros sabemos cómo hemos trabajado siempre y cómo lo seguimos haciendo, con honestidad y responsabilidad. Obviamente que van a encontrar errores porque el que hace, se equivoca. Pero ellos no buscan sumar ni proponer mejoras para la ciudad, sino cuestionar buscando sacar rédito político. Yo tengo otra forma de actuar y de hacer política. Cuando era concejal y veía un problema, llamaba al funcionario correspondiente para que lo solucione. No hacía notas ni me sacaba fotos. Pero bueno, son formas de manejarse. No hay cuestionamientos serios que puedan hacerle a esta gestión ni existe ninguna ilegalidad como se sugirió”.

LA FRUSTRADA TABACALERA

“La tabacalera de capitales chinos que anunciamos el año pasado, finalmente no vino ni va a venir. Por el tema de la pandemia y su origen en China, obviamente se paró el proyecto. También ya le retiramos el predio que le habíamos cedido. No obstante, el Parque Industrial ha tenido un gran crecimiento durante nuestra gestión; basta con ir y ver la cantidad de empresas que han iniciado su actividad y continúan trabajando”.

BALANCE DE GESTIÓN

“Si hoy tuviera que dejar mi gestión, entregaría la Municipalidad muchísimo mejor de lo que la recibí. ¡Ni hablemos! Puedo señalar, rápidamente, desde la actividad en el Parque Industrial que señalaba; la Planta Depuradora, que no funcionaba y volcaba todo directo al río; el Basural, que recibí con una denuncia penal porque se incendiaba a cada rato y con a basura sobre la ruta 51; el Hospital ni hablar con el equipamiento médico (incluido el tomógrafo), las ampliaciones, los nuevos sectores y todas las mejoras de infraestructura; el Corralón Municipal, que cuando llegamos tenía una gran cantidad de vehículos y maquinarias abandonadas, nosotros volvimos a ponerlas en funcionamiento y compramos muchas más; el Centro de Monitoreo de última generación, con más de 100 cámaras de seguridad, cuando recibimos una oficina con 15 cámaras; la obra de saneamiento del río Arrecifes; los móviles de Patrulla Urbana y de Policía, que creo que la seguridad y el tránsito en Arrecifes hoy han mejorado mucho, no nos olvidemos que veníamos de un robo a un banco en pleno centro; el estado de las escuelas, el Jardín Maternal; el mantenimiento de la ciudad… Y así podría seguir. No se puede comparar lo que recibimos con lo que podríamos entregar hoy”.

LA ECONOMÍA MUNICIPAL

“El estado financiero de la Municipalidad hoy es bueno. Acabamos de pagar sueldos y medio aguinaldo completos, cuando otros lo están pagando en cuotas. Tenemos las dificultades lógicas de la caída de recaudación, tanto a nivel local como provincial y nacional, lo que influye en la coparticipación. Pero la verdad es que el Gobierno provincial nos está dando una mano dentro de lo que puede y lo reconozco; nos han hecho aportes no reintegrables y también nos aprobaron un crédito, que tenemos que devolver, para compensar lo que dejamos de recibir a causa de la pandemia. La deuda de la que hablan es normal para un municipio, es una deuda corriente con proveedores que siempre existe y se va pagando”.

