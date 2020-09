OLAETA: “NUESTRO SISTEMA SANITARIO ESTÁ MUY BIEN”

El intendente de Arrecifes negó diferencias con su equipo de salud, ratificó la política llevada adelante en esta pandemia y aseguró que no hay lugar para una vuelta atrás en la actividad laboral.

(AUDIO) El intendente de Arrecifes, Javier Olaeta, visitó los estudios de Radio Uno (107.1) luego de reunirse con las autoridades sanitarias en el Hospital Municipal y comprobar personalmente la situación del mismo.

“Fui al Hospital para reunirme con su director, el Dr. Santiago Monina, y con el secretario de Salud Dr. Carlos Mondino. Estoy permanentemente en contacto con ellos, pero quise ir ‘a la trinchera’, como yo habitualmente llamo a estar personalmente en los lugares de trabajo. Me dieron las estadísticas de ocupación de camas y me vine tranquilo porque nuestro sistema sanitario está muy bien”, contó Olaeta.

-Algunas personas del equipo de salud sostienen que tienen absolutamente todos los elementos para trabajar, porque al Hospital no le hacen faltar nada, pero no se sienten respaldados políticamente.

-Entiendo que por la difícil situación, el estrés y la presión que genera esta pandemia, algún médico o trabajador de la salud pueda sentirse así, pero cuentan con todo el respaldo como siempre se los hemos dado. No sé cuántos hospitales tienen dos terapias intensivas habilitadas como tenemos en Arrecifes o la importante cantidad de respiradores con los que contamos. Eso es respaldo y apoyo también, y sólo una parte de lo que les brindamos.

-Los contagios en Arrecifes han crecido muchísimo en el último mes y los números siguen siendo altos, como en todo el país. Y el recurso humano en salud es escaso. Mondino manifestó su profunda preocupación por ello…

-Lo que nosotros miramos con mucha atención es la ocupación de camas de nuestro Hospital. Y en ese sentido estamos muy bien: tenemos sólo cuatro de 14 en el sector de aislamiento Covid (dos son de pacientes que están esperando resultados) y ninguna persona en la Terapia de Covid.

Es cierto que hay personal de salud contagiado y, en consecuencia, otros aislados, pero como las altas en general por coronavirus, volverán a trabajar apenas cumplan con el período de aislamiento.

-Muchos se quejan de un descontrol en las calles, con alta circulación de personas y varias que no se cuidan, y de las famosas reuniones nocturnas, en algunos casos multitudinarias. ¿Preocupa eso?

-Nos preocupamos y nos ocupamos. El fin de semana pasado desalojamos una fiesta en la que había 60 jóvenes. Y así andamos detrás de todas las denuncias que nos llegan, algunas ciertas y muchas otras no. Me pasa a mí, personalmente, que voy a lugares donde me llegan denuncias y no encuentro nada. O a espacios públicos donde me dicen que hay mucha gente reunida y cuando llego veo a grupos familiares perfectamente distanciados y sin riesgo de contagios. Hay de todo y no es fácil. Es imposible cuidar y vigilar a todos los ciudadanos, pero quédense tranquilos que nos ocupamos.

-¿La actividad comercial/laboral puede llegar a sufrir algún tipo de restricciones?

-No hay lugar para volver atrás e impedir el trabajo de la gente, siempre y cuando cumplan con los protocolos. Sé que es difícil, pero tratamos de mantener el equilibrio entre la salud y la economía. Hay que ponerse en el lugar de gente que hace cinco meses que no trabaja, como por ejemplo los organizadores de eventos, servicios de lunch, los que pasan música, los fotógrafos… Son los últimos que van a volver y ya no saben qué hacer.

Por otra parte, tengo que felicitar a los comerciantes en general porque vienen trabajando con mucha responsabilidad. Los restaurantes, incluso. No se han conocido contagios en esos lugares. Por ahí tenemos algunos problemas con los pubs, pero ya estamos trabajando sobre eso.

Además, es mucho más fácil controlar a la gente en un lugar público que reunidos en casas de familia. En una confitería, por ejemplo, los dueños están obligados a hacer cumplir los protocolos y si no, les impondremos sanciones. En cambio, en una propiedad privada, ¿quién verifica la cantidad de gente y el distanciamiento? Es imposible.

-¿Está convencido, entonces, del camino que se viene llevando adelante en esta pandemia?

-Sí. Claro que nos vamos a seguir contagiando porque el virus continúa expandiéndose y Arrecifes no es la excepción. Que no sea tan grave depende de nuestra responsabilidad social, como ciudadanos. Nadie puede saber cómo va a seguir esto, y está demostrado en todo el mundo, pero hoy por hoy estamos bien sanitariamente y para ello fue fundamental la cuarentena, para permitirnos prepararnos y que el sistema no haya colapsado.

