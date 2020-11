OLAETA SOBRE LAS BECAS: “CONFÍO EN LA DIRECTORA DE CULTURA”

El intendente Javier Olaeta visitó el último viernes los estudios de RADIO UNO (107.1) y se refirió a la polémica desatada por la entrega de becas a estudiantes terciarios y universitarios que cursan fuera de Arrecifes. Este tema derivó en una denuncia penal presentada por los concejales del Frente de Todos para que la Justicia investigue unas 50 irregularidades detectadas, según aseguraron.

El jefe comunal arrecifeño realizó varias consideraciones al respecto, entre las que destacó que “ahora aparecen estos problemas porque estamos entregando casi 400 becas a estudiantes de nuestra ciudad. Antes no había problemas porque no había becas”.

“El listado de becarios no lo conformo yo, lo hace la Comisión de Becas integrada por concejales de todos los partidos y por la directora de Cultura de la Municipalidad, luego de un trabajo de evaluación de cada caso que está a cargo de trabajadoras sociales. Hay una comisión responsable de controlar eso y, si existen irregularidades, evidentemente no han hecho su trabajo. La directora de Cultura, Stella Arzuaga, me dijo que los convocó en varias oportunidades y no fueron, y yo confío en la directora de Cultura”, añadió Olaeta.

“Si alguien, por ejemplo, declaró que vive en Arrecifes y realmente vive en otra ciudad, o falseó los datos en una declaración jurada, deberá hacerse cargo y devolver el dinero. Pero yo no soy quién para juzgar si merecen o no una beca porque no conozco las situaciones socioeconómicas de cada uno ni las internas familiares. Para mí todos los estudiantes merecen becas, porque se está ayudando a los chicos, no a los padres; lamentablemente no hay presupuesto para todos”, siguió diciendo el Intendente.

Y agregó que “existe una ordenanza que reglamenta la entrega de becas y fue aprobada por el Concejo Deliberante, también por los concejales de la oposición y que tienen tanta responsabilidad como los oficialistas. Si esa ordenanza no sirve, deben cambiarla, pero que se pongan a trabajar y lo hagan; no perjudiquen a los estudiantes”.

Compartí esta noticia

Comentarios

comentarios