El intendente Javier Olaeta visitó los estudios de RADIO UNO (107.1) y se refirió a distintos aspectos de su gestión, destacando sus aciertos y respondiendo a críticas. Pero fundamentalmente habló de esta nueva campaña electoral, la primera en la que el oficialismo local tiene internas desde que Cambiemos gobierna la Municipalidad.

-¿Por qué con Manes y no con Santilli?

-Yo estoy siempre del mismo lado: del radicalismo. Cuando fui electo concejal fuimos como radicales a las PASO con el Socialismo y luego, cuando fui electo intendente por primera vez lo mismo: fuimos por la UCR midiéndonos con el PRO. Hoy a nivel provincial Juntos por el Cambio se divide en dos candidatos y nosotros seguimos del mismo lado, del radicalismo que representa Facundo Manes.

-¿No se pudieron evitar las internas?

-No, porque fue establecido así desde el nivel provincial. Pero no me molestan para nada las internas; es más, me gustan. Me parecen saludables para el funcionamiento de una democracia. En 2015 la verdad es que yo no quería ir a una interna contra Gustavo Picoy, porque pensé que perdía; pero si no hubiéramos tenido esa interna, que nos potenció, quizás nunca hubiéramos llegado a la Municipalidad.

-¿Te conforma la lista que pudieron armar?

-Mucho, porque combinamos gente con experiencia con vecinos nuevos que se animan y se comprometen, como los casos de Melisa Ferrari y Chocho Porta, por ejemplo. Paqui Bóveda, quien encabeza nuestra lista, considero que merece el voto de la gente porque ha demostrado seriedad y responsabilidad como presidente del Concejo y antes, como director de Deportes, sobreponiéndose a todo el daño que han querido hacerle. Y Guillermo Sbuttoni, tercero en la lista, viene desarrollando un gran trabajo dentro del Gabinete, por el sólo hecho de comprometerse con su comunidad, ya que todos sabemos que es un empresario exitoso.

-Hace unos días dijiste que no pondrías familiares en tu lista, ¿a quién te referís: a Eterovich o a Bouvier?

-Yo hablo por mi lista. Me parece poco ético ocupar lugares con familiares. Basta con mirar las otras listas y fijarse. Y por Eterovich no lo digo; él no está en ninguna lista, y creo que el lugar que le correspondía dentro de la del Frente de Todos está ocupado por gente de su confianza, lo que es lógico.

-También dijiste que felicitás al presidente Alberto Fernández por pedirle la renuncia o licencia a quienes son candidatos…

-Sí, claro. Estoy totalmente de acuerdo. ¡Mirá que para que yo felicite al Presidente! En Arrecifes se debería hacer lo mismo: si van a ocuparse de la campaña, los funcionarios deberían dejar momentáneamente sus lugares. No lo digo por los que fueron electos, porque tienen un mandato que cumplir. De hecho, a Sbuttoni le voy a pedir que se tome licencia. Y si sigue trabajando, que lo haga ad-honorem.

-Pero en 2017, Paqui Bóveda hizo su campaña para concejal siendo director de Deportes…

-Sí, es cierto. Reconozco que en ese momento no lo tuvimos en cuenta, pero ahora estoy de acuerdo con el Presidente.

-¿Creés que en esa elección se vuelve a poner en consideración tu gestión al frente de la Municipalidad?

-Por supuesto. Los vecinos ya saben quién es Olaeta y cómo trabaja. Y saben que no tengo pelos en la lengua y digo las cosas de frente. Éste es el intendente que votó la gente. Yo soy como soy porque me educaron y me formaron así, sin vueltas. Por eso defiendo mi gestión, a mi equipo y a mis candidatos, pero siempre poniéndome del lado del vecino. Yo no escondo nada ni tapo nada; soy temperamental pero para defender a mi ciudad y a mis vecinos, que son los que me preocupan. Por eso le pido a la gente que vote a Paqui Bóveda, para seguir por este camino en el que hemos hecho muchísimas cosas y las vamos a seguir haciendo.

El día que me toque irme de la Municipalidad, no le quepa dudas a nadie de que voy a dejar a la ciudad mucho mejor de lo que la encontré.

