OLAETA: “YO LES DIJE QUE EL VIRUS IBA A LLEGAR”

El intendente Javier Olaeta habló esta mañana en conferencia de prensa brindada en el Palacio Municipal a raíz de los dos casos positivos de coronavirus confirmados en Arrecifes.

Los dos corresponden a trabajadores de la planta de Granja Tres Arroyos ubicada en Capitán Sarmiento. Al segundo caso lo informó el propio Intendente en la rueda de prensa.

Olaeta repitió en dos oportunidades: “Yo les dije que el virus iba a llegar a Arrecifes. Mucha gente decía ‘no, acá no pasa nada, acá no va a llegar’. Pero no era así, yo se los anticipé. Demasiado aguantamos hasta ahora. Junto con Carmen de Areco somos las ciudades de la región donde más tarde llegó, por el intenso trabajo de control que venimos haciendo y por la conducta de la mayoría de los vecinos”.

El jefe comunal arrecifeño brindó tranquilidad a la población: “Toda la actividad va a seguir igual, como la vinimos programando”, pero llamó a la responsabilidad social:

“Ahora depende más que nunca de nosotros, de ser responsables, de cuidarnos como corresponde. Tienen que entender que deben terminarse esas fiestitas clandestinas que vienen haciéndose los fines de semana, como los que van al Gran Buenos Aires porque quieren ver a la novia y otros casos que no tienen consciencia de la gravedad de la situación”, reflexionó.

Y agregó que los dos pacientes con coronavirus “están aislados y en muy buen estado de salud, por suerte son jóvenes y tienen mucha fuerza para superar esto”.

No obstante, advirtió que seguirán monitoreando la situación: “Nosotros no podemos meternos en la casa de cada uno para controlar que cumplan, que no hagan reuniones. Pero si no cumplimos y la situación se agrava, nos van a obligar a volver atrás”.

Por otra parte, aseguró que se mantiene en permanente contacto con el intendente de Capitán Sarmiento, Javier Iguacel, por la situación de Granja Tres Arroyos y los trabajadores que deben concurrir desde Arrecifes, y que se mantiene respetando los protocolos y decisiones que bajan desde Nación y desde Provincia.

Compartí esta noticia

Comentarios

comentarios