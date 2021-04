PAMI se reunirá con médicos de Arrecifes en busca de un acuerdo

Desde hace años no se atienden especialidades en nuestra ciudad por esa obra social. La última reunión fue en 2017. La nueva gestión de PAMI local retomó las negociaciones en busca de una solución.

Luego de cuatro años de falta de atención en especialidades médicas a los afiliados de PAMI en Arrecifes, la nueva jefa del organismo en nuestra ciudad, Paula Etcheto, inició las negociaciones para que se pueda lograr un acuerdo y los jubilados y pensionados no tengan que seguir viajando a otras localidades.

La Asociación Médica Arrecifes, mediante un comunicado, respondió que “en fecha 19 de septiembre de 2017 nos notificaron mediante carta documento la baja como prestadores y que procedían a la redistribución de afiliados”. Y agregó que “ello se reiteró en el año 2019, cuando nos dejaron esperando la reunión durante 2 horas y no asistieron”.

Con el cambio de Gobierno nacional y al asumir la conducción de PAMI Luana Volnovich, designando meses más tarde a Etcheto en Arrecifes, ésta se puso a trabajar para tratar de generar un nuevo acuerdo con los profesionales locales.

En RADIO UNO 107.1, la esposa del diputado provincial Marcos Di Palma contó que “hablé con la UGL Chivilcoy (central de la que depende PAMI Arrecifes) y les manifesté la necesidad de que autoridades de nuestro organismo se reúnan personalmente con la Asociación Médica Arrecifes. Accedieron inmediatamente y abrimos un canal de diálogo con los profesionales locales. El 10 de marzo me comuniqué con el presidente de la AMA, Dr. Juan José Ortiz, y le manifesté que los esperaban en Chivilcoy cuando ellos lo dispusieran”.

Paula Etcheto continuó relatando que “no recibí más respuestas de los médicos y sobre fin de mes me manifestaron que ellos no pueden viajar a Chivilcoy. Ante esto, volví a hablar con las autoridades regionales de PAMI y finalmente van a venir ellos a Arrecifes. No importa quién viaja y quién no, ni lo que pasó anteriormente. Creo que lo positivo es que después de muchos años de inacción de PAMI volvimos a abrir un canal de diálogo para poder llegar a un acuerdo en Arrecifes. Lo primordial es que se logre que los afiliados de nuestra ciudad vuelvan a ser atendidos”.

“Ojalá haya buena voluntad de las dos partes y este problema se solucione. Tenemos que mirar para adelante y salir de todo tipo de grietas y enfrentamientos que nos hacen mal a todos, y fundamentalmente perjudican a los afiliados y pensionados”, cerró la jefa local del organismo.

