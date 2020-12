PAQUI BÓVEDA: “ME PUEDO EQUIVOCAR, PERO NUNCA CON MALA INTENCIÓN”

El presidente del Concejo Deliberante de Arrecifes, Francisco ‘Paqui’ Bóveda, visitó esta mañana los estudios de RADIO UNO (107.1) para realizar su descargo respecto de las críticas de la oposición acusándolo de “convocar a sesiones por la mañana sabiendo que el Frente de Todos no puede asistir”, con la supuesta intención de que “la oposición no hable”.

Bóveda manifestó que “quiero explicarle a la comunidad para que la situación quede clara y no se tergiversen las cosas”. Y dio una serie de argumentaciones:

“En el inicio de este período legislativo pasamos las sesiones a la mañana creyendo que iba a ser mejor. Reconozco que me equivoqué y dejamos sin efecto este cambio, volviendo a sesionar en el horario habitual de la tarde/noche. Yo me puedo equivocar como todo el mundo y no tengo ningún problema en reconocerlo y corregirlo, en ese caso. Lo que sí, nunca hago nada con mala intención, pensando en perjudicar a alguien”, arrancó reconociendo el presidente del Cuerpo legislativo local.

“Las sesiones extraordinarias y especiales, que son las que se están celebrando ahora, al haber finalizado el 30 de noviembre el período de ordinarias, son otra cosa. Y es habitual que se realicen en horas de la mañana, no desde que estoy yo como presidente sino desde mucho antes, con otros presidentes. Por ejemplo, siendo titular del Concejo Jorge Eterovich, varias veces convocó a este tipo de sesiones por la mañana y ara tratar temas muy importantes. En un caso de esos, por ejemplo, cuando el actual intendente era concejal, no pudo asistir por razones de trabajo; y Javier Olaeta no salió a acusar a Eterovich de querer callarlo ni nada por el estilo”, explicó Paqui.

“El presidente del Concejo Deliberante tiene la facultad de convocar a sesiones en el horario que decida. Y yo no me puedo poner a repasar los nombres los concejales y preguntarles a cada uno a qué hora pueden. Pero no es una ocurrencia mía; esto ha sucedido históricamente y nunca se apuntó a ningún presidente como a mí”, añadió. Y puso otro ejempo:

“Cuando el Frente de Todos organizó una conferencia de prensa para decir que yo soy un violento, lo hizo por la mañana y en el Concejo Deliberante. Entonces, para algunas cosas pueden y para otras no”.

Bóveda se manifestó “tranquilo porque estoy actuando como corresponde, no soy un patotero ni nada por el estilo, como sigue atacándome por todos los medios. Está claro que desde este año la oposición ha decidido apuntarme a mí y lo hacen por cualquier motivo, diciéndome barbaridades, descalificándome y hasta insultándome”.

Respecto de por qué convocó a Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes a las 19:30 para el 23 de diciembre, y no lo hizo con las extraordinarias, cuyo cambio de horario pidió la oposición, ratificó: “Porque me lo permite la ley y porque el bloque de Juntos por el Cambio pidió que se mantenga el horario del mediodía. Considero que la oposición le quiere quitar atribuciones al Presidente del Concejo. Si no, habría que cambiar el Reglamento Interno del Concejo Deliberante”.

Bóveda aceptó que el clima de trabajo en el Cuerpo es malo y que “no es normal ni bueno que el Concejo sesione sin la oposición”. Y confesó que “me encantaría llevarme bien con los concejales del Frente de Todos; ésta no es una situación que me agrade”. Aunque ve difícil que esta situación se subsane: “Considero que para salir de esta situación tenemos que poner buena voluntad ambas partes, y resulta complicado cuando desde la oposición lo único que recibo son insultos y agravios. No veo intenciones en ellos de terminar con estos enfrentamientos innecesarios. La gente no quiere este clima, los vecinos quieren que trabajemos juntos, con las diferencias lógicas que podemos tener, pero que por el bien de Arrecifes”.

