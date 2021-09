Gonzalo Peralta y Gabriela Giraudo, candidatos a concejales por el Frente de Todos, visitaron esta mañana los estudios de RADIO UNO (107.1). Los principales conceptos del jefe de ANSES Arrecifes y de la arquitecta que hace su primera incursión electoral:

“¿Cómo veo a Arrecifes? ¿Cuál? ¿El de la canción o el posta? La ciudad que se describe en las spot publicitarios de la Municipalidad está buenísimo, es genial; pero el real es muy distinto y lo vemos todos. Promocionan algunas obras existentes, otras que no existen y otras que fueron realizadas gracias al aporte de un Gobierno provincial que no se fija en colores políticos y que el Ejecutivo se las adjudica y las usa electoralmente”, respondió Peralta.

“El Arrecifes real es otro. Y no lo decimos nosotros que vemos lo mismo que ve cualquier vecino: la falta de laburo, una deuda increíble en materia de infaestructura, especialmente con las viviendas; la falta de estudios superiores, la postergación de los barrios; y así podría seguir”, agregó.

“Además, no hay que confundir a la gente respecto de lo que se vota. Se va a renovar la mitad del Concejo Deliberante; el Intendente no cambia. Promocionan obras con el nombre del candidato a Concejal; es como que nosotros pusiéramos nuestros nombres en los logros de Kicillof. Los problemas de Arrecifes no los vamos a poder solucionar de un día para el otro. Lo que sí queremos es darle más voces a los vecinos en el Concejo Deliberante, poniendo en debate y trabajando sobre todos estos temas”.

“Hoy eso no existe. Hay una diferencia muy grande de fuerzas en el Concejo: son nueve oficialistas y cinco nuestros, de la oposición. Una mayoría bien ganada con los votos en las elecciones, hay que decirlo. Pero para los concejales oficialistas todo está perfecto en Arrecifes y no se replantan nada. Y los nuestros pueden debatir, reclamar, patalear, pero se encuentran con nueve concejales que no debaten, a los que los mandan a levantar la mano y sanseacabó”.

Gabriela Giraudo comentó que “los mismos concejales oficialistas, ahora que tienen internas, han marcado que la Municipalidad no tiene dialogo, que no escucha. Ellos entienden que con luces, pintura, tres jueguitos en las plazas y tapando cuatro pozos convencen a la gente de volver a votarlos. Mientras tanto, los vecinos la están pasando mal, especialmente en los barrios, donde para subsistir una familia tiene que improvisar un negocio en una casa, al tiempo cambiar de rubro, y siempre son postergados respecto del centro. Tener que ir al centro en Arrecifes debería ser una elección, no una obligación. Hay que fortalecer los barrios, porque todo hoy se mueve en el centro de la ciudad”.

Ambos candidatos coincidieron en que “al Ejecutivo se lo ve desgastado, estático, quizás producto de los seis años en los que prácticamente no ha cambiado ningún funcionario. Pero reiteramos que lo que se elige ahora son concejales; hay que evaluar cuál fue el rol del Concejo Deliberante en los últimos años. Que alguien nos diga si desde esa amplia mayoría han aportado algo positivo para los vecinos, porque nosotros no lo vemos”.

