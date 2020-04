PIDIÓ A LA MUNICIPALIDAD QUE CONTROLEN Y SE ENCONTRÓ CON UNA LLAMATIVA RESPUESTA

Una vecina de Arrecifes que prefirió no hacer pública su identidad, habló esta mañana en Radio Uno (107.1) sobre una situación que le tocó vivir ante su preocupación por el movimiento comercial y de gente en Arrecifes.

“Desde el 14 de marzo que no salgo de mi casa porque tengo un problema de salud y me tengo que cuidar especialmente ante esta pandemia. En nuestra familia cumplimos con el aislamiento; hasta tenemos designada a una persona para ir a hacer los mandados. Mi marido viaja por trabajo en una actividad autorizada y me comentó del descontrol que hay en las calles de nuestra ciudad por el movimiento comercial y las personas que no toman conciencia y no respetan”, contó la mujer.

“La situación me preocupa porque acá no es que se salva uno individualmente, tenemos que actuar en conjunto. Vivimos en una comunidad chica en la que todos podemos contagiar a otro o contagiarnos de otro. Entonces decidí hacer lo que corresponde: acudir a las autoridades pidiéndoles por favor que controlen, que hagan cumplir la ley, que nos cuiden; en definitiva es la tarea que les corresponde. Y la respuesta de la Municipalidad, me preocupó mucho”, continuó relatando.

“Me dijeron que no puedo pedirles a las autoridades o a la policía que nos cuiden, que la responsabilidad es nuestra y que nos tenemos que hacer cargo nosotros. O sea que en Arrecifes cada uno es libre de hacer lo que le parezca, de cumplir con la ley o no cumplirla. Esta postura de la Municipalidad la verdad que asusta. No se puede tomar tan livianamente un tema tan grave. ¿O no vemos lo que está pasando en otros lugares? Yo no puedo ni tengo autoridad para salir a controlar a nadie ni a hacer cerrar negocios que no pueden estar abiertos. No corresponde que las autoridades nos tiren la responsabilidad a nosotros de lo que ellos no hacen”, añadió.

Por mensaje privado en la pagina de Facebook de la Municipalidad de Arrecifes, esta vecina escribió, textualmente:

“Buenas noches la verdad siento vergüenza ajena de que no puedan hacer acatar que nos quedemos en casa. Me parece una falta de respeto total que se les dé permiso a algunos comercios y la gente circule por el pueblo como si viviéramos en otro planeta. Ustedes tienen conciencia? Disculpen pero no veo a las autoridades haciendo lo que corresponde. Yo hace desde el 14 de marzo que no salgo de mi casa. Designamos a una sola persona que sale solo si es necesario en lo posible no sale. Es una burla al sistema sanitario la falta de respeto desde ya de la población y de las autoridades. ¿Dónde esta la policia? Pregunto… ¿Por qué no patrullan y controlan?

Cuidarte es cuidarnos. Por favor, cuiden a la ciudadanía. Gracias”

La respuesta del Municipio fue la siguiente:

