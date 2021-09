Florencio Randazzo, primer candidato a diputado nacional por el espacio “Vamos con Vos”, visitó Arrecifes este martes y ofreció una conferencia de prensa en la Cámara de Comercio e Industria. Lo hizo acompañado por el periodista Carlos “Lonchi” Legnani, quien ocupa el noveno lugar en esa nómina.

Sebastián Reigosa, quien lidera la lista de postulantes a concejales de Arrecifes por el randazzismo, agradeció “la importante presencia” del exministro del Interior “por venir a darnos un apoyo en forma personal”. E invitó a los votantes “a salir este domingo de la grieta que nos proponen los dos partidos mayoritarios y que a esta altura ya es ficticia, ya que se retroalimentan para seguir repartiéndose la torta. Si la gente está cansada de todo esto, inclusive sin ganas de ir a votar, puede comenzar a cambiar la realidad este domingo en las PASO”.

Randazzo, por su parte, añadió que “estos dos espacios políticos mayoritarios nos han llevado a una situación desesperante, a un país que es prácticamente invivible, con una pobreza que no para de crecer. Se niegan a debatir los problemas porque no saben cómo resolverlos; no ha habido ninguna propuesta de ellos en campaña. Nosotros queremos hablar de lo que le pasa a la gente, al vecino común, poner esos temas en debate y proponer soluciones. No se puede seguir dejando afuera a la gente. La polarización muchas veces está alimentada por sectores de los medios y encuestadores que son funcionales a esta situación sin salida”.

Reigosa aprovechó la presencia de Randazzo para resumir en un comunicado:

“Me pareció que el mejor cierre político para esta campaña es contarle a los vecinos qué pasó en el Concejo Deliberante todo este tiempo:

Se presentaron 50% menos de proyectos entre 2020 y 2021. Los años electorales, los concejales NO trabajan.

El Concejo está en piloto automático: en los últimos 2 años ningún proyecto del bloque Cambiemos fue enviado archivo. No hay debate. Entra por Cambiemos, sale.

Los proyectos no se ejecutan: legislan sólo levantando la mano, se aprueban temas que pasan a la órbita del Intendente, y jamás se ponen en marcha. No hay control de gestión.

Están ocupándose de pavadas: la liviandad de los proyectos presentados por Cambiemos estos 2 años es impresionante. Llevan a sesión temas insólitos, como la creación “del paseo de la fama” en plaza Brown.

Es momento de repensar el rol de los Concejales. Quiero ser una alternativa que controle al Intendente, que lleve propuestas e ideas. Gracias, Florencio, por compartir el espíritu que me impulsó hasta hoy: hacer política es hacer el bien”.

