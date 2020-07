RECLAMO DEL SINDICATO DE TRABAJADORES MUNICIPALES

En la mañana de este lunes, el Sindicato de Trabajadores Municipales de Arrecifes presentó una nota en Mesa de Entradas del Palacio Municipal reclamando que se atiendan sus pedidos de recomposición salarial.

No es habitual este procedimiento formal y por escrito, pero el diálogo no sería el mejor entre el titular del gremio, Juan José Maury, y el intendente Javier Olaeta. Hace un tiempo Maury contó en Radio Uno (107.1) que Olaeta no le atendía el teléfono. Y el Intendente, consultado al respecto en el mismo medio, respondió que “habla con el secretario de Gobierno, Aldazabal, que es igual”.

En sus conceptos principales, el Sindicato señala que reiteran la nota del pasado 18 de febrero solicitando un ajuste salarial del 20% para compensar la inflación de 2019 y solicitan un aumento del 40% para este año.

Además, los trabajadores municipales destacan que han acompañado sin condicionamientos a esta gestión municipal durante la pandemia de Covid-19 pero que, pasados cinco meses del anterior reclamo, se sienten “desoídos y olvidados”.

Compartí esta noticia

Comentarios

comentarios