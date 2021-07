Reddy sobre las internas de Cambiemos: “No nos pueden obligar a hacer lo que no queremos”

El presidente del bloque de concejales de Juntos por el Cambio, Martín Reddy, habló sobre la posibilidad de que esa fuerza política vaya con dos listas a las PASO en Arrecifes.

‘Juntos’, como pasó a denominarse ahora, presenta a Facundo Manes (UCR) y a Diego Santilli (Pro) como principales candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires y cada uno de ellos exige lista propia en los distritos.

Esto lleva a que ‘Juntos’ vaya por separado a las elecciones de septiembre en nuestra ciudad, cuando el oficialismo local no desea hacerlo.

En RADIO UNO (107.1), Reddy se manifestó en absoluta disconformidad con esta imposición: “Estamos haciendo todo lo posible para que nos permitan ir con una lista única en Arrecifes, acompañando a los dos candidatos. Nosotros no podemos hacer nada para que no haya internas a nivel provincial pero no nos pueden obligar a hacer algo que no queremos en nuestra ciudad”.

El concejal añadió que “es una situación sumamente incómoda para todos y en especial para mí. Yo integro el Pro pero también una gestión de gobierno a nivel local que vengo defendiendo hace casi seis años. Con el intendente Olaeta y todo el Departamento Ejecutivo mantenemos una excelente relación y es absolutamente injusto que nos obliguen a ir a internas. Además, lo consideramos totalmente fuera del difícil contexto que estamos viviendo; la gente necesita que nos ocupemos de gobernar, no de disputas internas”.

Reddy consideró que “creo que a más tardar mañana se definirá la situación. Si tenemos que ir a internas veré qué hago. No voy a ir en contra de mis convicciones. Antes que eso me voy a mi casa, como ya lo hice una vez”.

