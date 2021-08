Mediante un comunicado titulado “¿Arrecifes, provincia de Santa Fe?”, el candidato a concejal por el espacio ‘Vamos con Vos’ Sebastián Reigosa relató un grosero error cometido por el Concejo Deliberante de Arrecifes:

“Aprobaron por unanimidad en el Concejo Deliberante la adhesión a una ley provincial para fomentar autos eléctricos; DE LA PROVINCIA DE SANTA FE.

Nos están tomando el pelo, no leen, no saben lo que están votando.

¿Arrecifes en Provincia de Santa Fe? Estoy asombrado, pero sobre todo muy triste. ¿Hasta dónde quieren reírse de nosotros?

Me avergüenza ser parte de una clase política que todo el tiempo baja la vara de su calidad legislativa, que no se preocupa por entender qué está votando, que levanta la mano como autómata y que se supera día a día con sus papelones.

El Concejo Deliberante cayó en la trampa de la grieta, las voces de los dos partidos dominantes se hacen eco entre sí, no hay debate, no hay propuestas, no hay control de lo que hace el Intendente, NO HAY IDEAS.

En lo inmediato, le pido por favor al Intendente que no promulgue esta ordenanza y que la envíe nuevamente al Concejo para revisar la burrada.

No propongo anti-política, sigo confiando en la política como herramienta para transformar la realidad. Propongo más política de la buena, de la que está dispuesta a quemarse las pestañas estudiando los mejores proyectos, la que cree que legislar es deberle cuentas a los vecinos, la que entiende que los Concejales son herramientas clave para el funcionamiento de la democracia”.

