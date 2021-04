Sabrina Burgueño, en la Defensoría del Pueblo de la Provincia

La Dra. Sabrina Burgueño asumió como responsable del área de Asociaciones Civiles de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires en Arrecifes, que encabeza la Dra. Gabriela Lietti.

La joven abogada local estará a cargo de asistir a entidades civiles como clubes, centros de jubilados y otras organizaciones intermedias en trámites de regularización de sus respectivas documentaciones.

Es común en nuestra ciudad, por ejemplo, que asociaciones civiles de distinta índole no cuenten con la correspondiente Personería Jurídica y por ello no puedan acceder a diversas ayudas y herramientas que ofrece el Estado. Y no cuenten con los recursos económicos para hacerlo en forma privada.r

Desde esta área, por intermedio de la Dra. Burgueño, la Defensoría del Pueblo bonaerense trabajará en esos trámites en forma totalmente gratuita. “Acercar a la sociedad al Estado y ofrecerles toda la colaboración posible es un deber de nosotros, es un derecho de los vecinos y las instituciones. Las herramientas del Estado son de los ciudadanos y deben poder acceder a las mismas. En eso vamos a poner todo nuestro esfuerzo”, resumió Sabrina Burgueño en RADIO UNO (107.1).

