El joven médico arrecifeño, Santiago Sales, candidato a concejal del Frente de Todos, visitó este lunes los estudios de RADIO UNO (107.1) acompañado por Martín Tamassi, otro integrante de la lista, y se refirió a distintos aspectos de la campaña con vistas a las PASO del domingo:

“Respecto de lo que yo puedo aportar, mi profesión me lleva a especializarme en salud y estamos trabajando mucho en ello. En charlas con los vecinos son reiterados los reclamos sobre deficiencias en el funcionamiento del Hospital y en muchos casos de atención que no es la debida, sin generalizar. Para comenzar a solucionar eso, es vital que pongamos en el centro de la escena a los CAPS barriales, a las salitas, que hoy muestran muchas deficiencias porque no se les da la importancia debida. Hay que llevar la salud a la gente, a sus barrios, no quedarse sentados a esperar a los vecinos y vecinas en el Hospital porque así siempre se va a saturar el sistema. Mientras más problemáticas solucionemos fuera del Hospital, éste se va a descomprimir, a relajar su funcionamiento y la atención a los pacientes va a resultar mucho mejor”, reflexionó Sales.

Y agregó como “uno de los tantos ejemplos que puedo dar es basado en el excelente proyecto presentado por la concejal Roxana Valdatta sobre salud mental, impecablemente argumentado además. Hay una enorme deficiencia en la importancia que se le da a la salud mental en Arrecifes; de hecho, en salitas como las de barrio El Sol, Todd y Viña, por caso, ni siquiera hay un psicólogo”.

Pero Sales no remitió el tema solamente a revelar la problemática, sino que puso énfasis en lo que se vota el domingo: “Nosotros podemos presentar muchos proyectos, plantear los debates, pero si seguimos como hasta ahora en el Concejo Deliberante, con una mayoría oficialista que ignora todo, va a ser muy difícil ponerlos en práctica”.

“Me quedaron grabadas las declaraciones del concejal Fernando Bouvier, quien siendo parte del grupo de Cambiemos que gobierna Arrecifes dijo que la Municialidad no escucha a la gente y tampoco escucha a sus propios concejales. Entonces, si los vecinos con su voto ponen multiplicidad de voces en el Concejo, el Intendente nos va a tener que escuchar. No puede seguir pasando lo que ocurrió en la última sesión, cuando el presidente del Concejo, Bóveda, ante un debate serio respondió altaneramente: ‘Nos vemos el 12 (de septiembre); ahí se ven los pingos’. Realmente me dio mucha vergüenza el presidente, ya que uno espera un debate más serio, más responsable y con mayor altura”, graficó.

“Cuando lo vi y lo escuché en la transmisión en vivo, no lo podía creer. Invito a la gente a verlo, está el video publicado; Bóveda sentado en su banca y con una desfachatez enorme, respondiendo a una alocución de De Sciullo reclamando que el Intendente ponga en funcionamiento las ordenanzas aprobadas y responda a los pedidos de informes, contestó con esa frase desafiante. Ellos que se dicen tan republicanos, no respetan en absoluto a las instituciones de la democracia. Sinceramente, me dio una vergüenza enorme”, cerró el médico de 25 años de edad.

