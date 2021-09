El candidato a concejal por Juntos-UCR, Guillermo Sbuttoni, visitó hoy los estudios de RADIO UNO (107.1) a pocos días de las PASO del domingo.

El empresario y actual funcionario municipal en el área de Servicios Generales aseguró que “en caso de ser electo concejal ocuparé la banca, sin dudas. No pediré licencia para continuar en mi cargo en el Ejecutivo. Lo más probable, sí, es que paralelamente siga colaborando con el grupo de trabajo que integro en la Municipalidad, porque si algo nos ha caracterizado es que somos un equipo”.

El precandidato a concejal en tercer lugar de la lista oficialista explicó que su incorporación a la política se debió, fundamentalmente, “al agradecimiento que tengo con Arrecifes y su gente. Todos saben que soy de Ramallo y hace 21 años me radiqué en Arrecifes, por cuestiones laborales. La empresa para la que trabajo, La Serenísima, quería que vivamos en San Pedro, porque es una plaza comercial más grande, pero con mi familia elegimos Arrecifes y fue un acierto. No nos fuimos nunca más”.

Y agregó: “La forma en que nos recibió la gente de esta ciudad fue maravillosa, y lo sigue siendo. Aún sin conocernos nos brindaron toda la confianza y el cariño. Por eso me comprometí con la función pública, entendiendo que debo devolerle a los arrecifeños todo lo que me dieron y me siguen dando”.

La propuesta surgió a través de un diálogo informal con el Intendente, a quien un día encontré en la calle y le sugerí algo. Charlamos un rato y me dijo: ‘Qué buenas ideas tenés, ¿por qué no te sumás a nuestro grupo?’ Y aclaro que no tenía amistad con Javier Olaeta. Las pocas veces que habíamos tenido contacto fue con discusiones. Discutimos mucho durante el conflicto del campo, porque ellos estaban cortando la ruta, con sus razones, pero yo tenía mis razones para pedir que me dejen pasar, ya que debía cumplir con el reparto de lácteos”.

Sbuttoni consideró que “tuve la fortuna de encontrarme con un grupo de gente maravilloso en el Corralón. Me lo demostraron durante la pandemia, cuando ninguno dudó en seguir trabajando aún en los momentos más difíciles. Y la creación de la Zona 1 del Corralón fue un gran acierto del Intendente, para estar más cerca de los barrios, de los vecinos, y para descomprimir el trabajo en el Corralón central”.

“Ahora me propusieron ser candidato a concejal y me entusiasmó la idea. Debo agradecer a la ‘mesa chica’ del Intendente y del partido, donde fui bien aceptado y me brindan todo su apoyo. Si la gente decide que tengo que entrar al Concejo, voy a ir a debatir, a plantear todos los temas que sean necesarios. Mi característica de trabajo y mi personalidad me llevan a dejar todo en cada tarea que emprendo, y no sirve levantar la mano porque sí, callados la boca. Yo voy a ir a debatir, pero siempre con buen diálogo y respeto. Estoy convencido de que ése es el camino, no el del enfrentamiento. La gente está cansada de peleas de los políticos”, consideró Sbuttoni.

“Si el domingo en nuestras internas llega a ganar Bouvier, cosa que obviamente no quiero que pase, no tengan dudas de que vamos a estar trabajando todos juntos para obtener el triunfo en las generales de noviembre. Con su lista somos del mismo equipo, en el que venimos trabajando en apoyo a la gestión del intendente Olaeta y lo seguiremos haciendo porque estamos convencidos de los progresos que tuvo la ciudad en los últimos seis años. Claro que faltan hacer cosas, pero Arrecifes está muchísimo mejor”, dijo el funcionario y ahora candidato.

“Lo que está bien, hay que destacarlo y no se puede desconocer. Por ejemplo, ¿alguien puede criticar el operativo de vacunación contra el Covid en Arrecifes? Nadie. Al contrario. Por razones de fuerza mayor un día tuve que cambiar un turno, lo llamé a Martín Tamassi y enseguida me lo solucionó. Como tampoco nadie puede criticar el lugar donde están vacunando, el Microestadio Cubierto, una gran obra del intendente Olaeta que fue puesta a disposición para que los arrecifeños se puedan vacunar. Tenemos que terminar con las chicanas, reconocer lo que se hace bien y trabajar todos juntos”.

