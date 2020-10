SE HICIERON 15 HISOPADOS EN EL CIC POR EL PLAN DETECTAR

Este martes, luego de la postergación por las lluvias, finalmente se realizó el anunciado operativo del Plan Detectar del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires en el barrio La Cumbre de Arrecifes.

Por la mañana, autoridades de la Región Sanitaria IV dependiente de ese ministerio se entrevistaron con el intendente Javier Olaeta y con el director de Salud Dr. Carlos Mondino en la Municipalidad y luego se puso en marcha el operativo casa por casa.

Se visitaron domicilios de La Cumbre propiamente dicha y del barrio Néstor Kirchner (350 Viviendas), detectándose entre esos vecinos 15 casos sospechosos de Covid-19 en personas que fueron hisopadas en el CIC.

En el Centro Integral Comunitario que comanda Tana Di Palma se dispuso de un espacio y de insumos y personal sanitario del Plan Detectar para realizar los testeos.

El director de la Región Sanitaria IV, Dr. Walter Martínez, y el Dr. Mondino estuvieron supervisando el operativo, que fue organizado y coordinado por Tana y el jefe de Anses Arrecifes, Gonzalo Peralta, quienes en persona recorrieron buena parte de los domicilios.

Se sumaron a esta tarea territorial empleados del CIC, personal del programa Envión y un importante número de voluntarios que mediante un cuestionario y toma de temperatura lograron detectar los 15 casos sospechosos.

Además, se colocaron vacunas contra la gripe a unas 20 personas de La Cumbre que las necesitaban y no las habían recibido.

“Consideramos que fue valioso el trabajo que se pudo realizar, ya que esas 15 personas con síntomas que fueron hisopadas seguramente no hubieran acudido a los servicios de salud locales y, de ser positivas, podían contagiar a muchas más personas aún. Es muy importante el diálogo personal con los vecinos y también a algunos convencerlos de que se animen a reportar sus síntomas, que no es nada malo; al contrario, deben hacerlo porque no sólo se estarán cuidando ellos sino que estarán protegiendo a sus familias y a su entorno. En un día, en un barrio, gracias al Plan Detectar hicimos más hisopados de los que se están realizando a diario en el Hospital para toda la ciudad. Esperamos que puedan regresar pronto para seguir recorriendo otras zonas de Arrecifes”, consideró Gonzalo Peralta.

INFORME DEL PLAN DETECTAR EN ARRECIFES

Fecha 27/10/ 2020

• Municipio Arrecifes

• Barrio La Cumbre

• N° de manzanas 30

• N° de casas 490

• N° de personas 1638

• N° de sospechosos 15

• N° de hisopados 15

• N° de confirmados por Nexo 0

• N° de confirmados por criterio clínico

• N° de destino domicilio 15

• N° de destino hospital 0

• N° de destino centro de aislamiento 0

• N° de vacunas: 23

Angripal adultos: 10

Doble Adultos: 2

Triple Viral: 2

Dpt: 2

Prevenar13v: 4

SALK: 2

Hep: 1

