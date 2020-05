“SI LOS PROFESIONALES SE MOVILIZAN VAN A VIOLAR LA CUARENTENA”

El coordinador del operativo de prevención del coronavirus en Arrecifes, José Tenorio, fue contundente respecto de la marcha convocada para este sábado por la Asociación de Profesionales del Hospital Municipal: “Nadie está por encima de la ley”.

En la mañana de Radio Uno (107.1), el funcionario consideró “inconveniente” a esta movilización en época de aislamiento obligatorio. Y respecto del horario, las 17:00, aseguró que “no corresponde”.

“Es justo la hora límite que dispusimos a la actividad comercial y para que la gente deje de transitar por las calles. Entonces, si les ordenamos a los trabajadores que cierren sus locales y a los vecinos que se queden en sus casas no corresponde que nadie salga a manifestarse en la vía pública”, manifestó el Dr. Tenorio. Y afirmó “Nadie está por encima de la ley. Y cuando digo nadie, es nadie”.

“No tiene nada que ver que por ser personal de salud tengan permiso para transitar, porque lo tienen para trabajar no para otra cosa. Yo también tengo un permiso, como todos los que ejercen actividades esenciales; pero es para desempeñarme en mi tarea específica. No me puedo ir a Buenos Aires, por ejemplo, por cuestiones particulares usando ese permiso”, continuó el abogado.

“Además, por lo que leí, los reclamos que hacen no tienen nada que ver con Arrecifes. Piden que se termine la persecución judicial… Acá la Justicia no persigue a los chorros, menos van a perseguir a los médicos. Protestan por un caso en Córdoba que tampoco sabemos bien cómo es porque ni leímos el expediente”, añadió Tenorio.

Y aclaró: “Nadie de la Asociación de Profesionales se comunicó con nosotros para informarnos de la movilización o solicitarnos permiso. Y si lo hubieran hecho, no lo habríamos permitido porque estarían violando la cuarentena”.

Respecto de la forma en que van a actuar las autoridades ante esta marcha, Tenorio advirtió: “Estaremos atentos a ver cómo se manejan, porque no podemos adelantarnos ni prejuzgar. Veremos. Lo que sí tienen que saber es que si se movilizan como anunciaron, violando el decreto presidencial de aislamiento, estarán expuestos a afrontar una causa penal”.

